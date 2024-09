El atleta español David José Pineda gana la plata y deja este mensaje (muy) en caliente al público francés

España no deja de sumar medallas y puestos de finalista en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Con las tres platas de este martes, la delegación española ya se sitúa en los 25 metales, a sólo 11 de los 36 que se lograron en Tokio... cuando aún queda prácticamente media competición por delante.

Los grandes protagonistas de la jornada en clave española han sido las nadadoras Nuria Marqués y Marta Fernández y el atleta David José Pineda. Los tres se han hecho con la segunda posición en sus respectivas pruebas.

Nada más ganar la suya, Pineda ha sido entrevistado por TVE en el mismo estadio olímpico donde había logrado medalla en la final de los 400 metros en categoría T20. Aún en caliente, ha celebrado su plata, si bien lamentando que "se me ha escapado el oro".

"Han salido muy rápido y yo me he mantenido pensando 'que le den, que le den'. Podía bajar de 47" pero hemos estado mucho tiempo en la cámara de llamadas, mucho frío... Me molesta no haber conseguido el oro, pero me conformo con la plata. Pero la próxima vez no volverá a pasar", acertaba a señalar entre jadeos por la fatiga Pineda.

Ante el micrófono de Paco Grande, el atleta soriano de origen dominicano ha reconocido que "sí pensaba que iba a coger al colombiano que iba primero, pero aceleré un poco antes de tiempo y al final me costaban un poco las piernas".

Sin embargo, le queda la sensación de alegría por la plata... "y por saber sobre todo que le he ganado al francés de tanto que han gritado en las gradas"... "Gritad ahora, gritad ahora... ahora no gritan", ha espetado mirando a cámara ante el comportamiento del público galo.

De vuelta a su carrera, David José Pineda ha querido destacar un logro que llega "después de una temporada bastante dura, sobre todo psicológicamente que me ha costado mucho". "Traemos la plata para casa y hay que celebrar. Estoy muy contento y ahora sólo quiero llegar a casa y celebrar con una botella de vino", ha rematado.