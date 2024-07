El gimnasta Joel Plata: de un grave accidente de tráfico a los Juegos Olímpicos en 16 meses

El 17 de marzo de 2023 siempre estará marcado en rojo en la vida de los componentes de la selección española de gimnasia artística. Ese día, mientras se dirigían a un torneo en Portugal sufrieron un accidente de carretera en la localidad lusa de Anadia, cuando una rueda explotó y el vehículo acabó dando varias vueltas de campana.

En el interior de la furgoneta, además del medallista olímpico en Tokio 2020, Ray Zapata, se encontraban Néstor Abad, Thierno Diallo, Daniel Carrión, Sergio Moreno, Oriol Rifá y Joel Plata. De todos ellos, fue este último el más perjudicado: su cinturón se rompió y el atleta salió volando por el cristal delantero.

Este catalán de 26 años, que se acaba de proclamar subcampeón de España del Campeonato de Gimnasia Artística Masculina, perdió la consciencia y tuvo que ser operado de una fractura en el fémur de su pierna. Además, sufrió numerosas heridas por todo el cuerpo.

"De ese día tengo numerosas lagunas. Nos estaban trasladando a la sala de competición y la furgoneta empezó a dar vueltas de campana, ahí es cuando pierdo la consciencia y ya me despierto en el hospital al día siguiente. Los recuerdos empiezan ahí, ya estando operado", asegura a El HuffPost Plata, que añade que cuando se vio en la cama del hospital sabía que algo malo estaba pasando, aunque no sabía el qué.

Sin embargo, el gimnasta de 26 años ha vivido una recuperación en tiempo récord y disputará en París en menos de un mes sus segundos Juegos Olímpicos. Además, también es uno de los protagonistas del documental Detrás de la medalla. En esta producción, hecha por la marca de nutrición YoPRO y laSexta, también participan la atleta paralímpica Sara Andrés, el nadador Hugo González o la triplista Ana Peleteiro, que decidió dejar plantados a este y a otros medios a pesar de tener una entrevista fijada con anterioridad con ella.

Plata define a su último año como "duro y desafiante". Pese a ello y a todo lo que ha tenido que ir superando, el atleta reconoce que lo recuerda "con mucho amor": "He aprendido mucho, he cambiado como persona y me ha llevado a un punto más a lo que era yo antes. Tengo más fortaleza mental y más ganas que nunca".

El gimnasta Joel Plata va a disputar este verano sus segundos Juegos Olímpicos. Sergi González

"He aprendido que las lesiones pueden estar y aparecer. Claro que sigue apareciendo el miedo de un accidente, pero como eso no puedo cambiarlo, solo trabajo lo que está en mi mano y depende de mí, pero eso sí, eso lo trabajo a tope", subraya.

Del hecho, el trabajo, la constancia y la forma de afrontar su recuperación ha dado sus frutos. El pasado mes de marzo pudo celebrar su primer aniversario de su segunda vida con un oro en barra y una plata en suelo en la Copa del Mundo Challenge que se disputó en la ciudad turca de Antalya.

"Fue un momento muy bonito, vimos que lo habíamos trabajado y el proceso que habíamos pasado era bueno y nos daba mucha ilusión para los Juegos", se sincera, luciendo una sonrisa de orgullo de oreja a oreja.

Para Plata hay tantas cosas detrás de estas medallas que no es capaz de expresarlas y enumerarlas todas: "Van desde el sacrificio del día a día, el apoyo de la gente que tienes alrededor, el disfrutar de los momentos buenos o el sufrir los malos".

La importancia del entorno

Si hay algo que ha aprendido estos meses es a saber rodearse, saber escuchar y apuntar los consejos de la gente de tu alrededor. También a dejarse ayudar en cualquier momento y situación.

"En el punto en el que yo estaba no podía hacerlo todo solo y tuve que aprender a que la gente me apoyara y me ayudara. Todos volcaron ese punto de confianza en creer en mí y yo tuve la resiliencia, la paciencia y la superación necesaria para seguir, pero es algo que tuve que aprender", asegura.

"Vamos a hacer en París nuestro mejor papel" JOEL PLATA

También ha necesitado una preparación psicológica en su día a día, aunque esto es algo que lleva haciendo desde hace mucho tiempo con su psicóloga. Sin embargo, sí que ha aumentado el trabajo físico hasta tener un rendimiento un punto por encima de lo que hacía previamente. Y lo avisa a los cuatro vientos: "Vamos a hacer en París nuestro mejor papel".

Lo demuestra con su ambiciosa respuesta a qué resultado firma en París: "Conseguir la final de equipos (con Ray Zapata, Nicolau Mir, Néstor Abad, Thierno Diallo y Adriá Vera) es la prioridad número uno. Nunca se ha conseguido en la historia y estar entre los ocho primeros sería un triunfazo. En el mundial del año pasado, sin estar en nuestras mejores condiciones, nos quedamos a nada y lograrla en París sería muy bonito".

Consiga o no el hito, Plata ya ha demostrado a sí mismo y a todo el mundo a ser un ejemplo dentro y fuera del tapiz.