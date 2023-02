Ibai y su ataque a dos presidentes de la Kings League: "Dais una imagen lamentable"

Si Iker Casillas dejó una de las frases de la noche, sin duda, la otra corrió a cargo de Ibai Llanos. El streamer vasco se mostró en el Chup Chup especialmente hostil con los hermanos Buyer, tras un pique que ya venía de largo.

Unos minutos después de iniciarse el programa, los hermanos entraron al plató y saludaron a todos los presentes menos a Ibai. Esto generó controversias y levantó el "Ohhh" del resto de presidentes: Piqué, Gerard Romero o Spursito, entre otros.

Este 'feo' gesto se debió a unos comentarios que realizó Ibai la pasada semana tras la quinta jornada de la Kings League, calificando de "barriobajeros" a los dueños de xBuyer Team, además de decir públicamente que si tuviera que elegir a quién echar de la liga, "expulsaría a los Buyer".

Estas palabras no pasaron inadvertidas para Javi y Eric, quienes pese a no estar presentes en ese momento, se guardaron su particular venganza para el Chup Chup. Pero el tema no acabaría aquí, ya que, tras unos minutos de continuas contestaciones entre Ibai y los hermanos, el vasco dejó su sello en la noche con una frase que dio mucho que hablar.

Durante una conversación en la que los árbitros fueron el centro del debate, por los calificativos que tanto Ibai hace dos semanas, como los hermanos la pasada jornada, tuvieron hacia ellos, Piqué advirtió de que no se iban a consentir más faltas de respeto o habría sanciones a los equipos.

En ese momento y como se puede apreciar en el vídeo publicado por @furbitobueno, Ibai, señalado por los dueños del xBuyer Team, se defendió argumentando que él pidió disculpas y acudió al After Kings a dar la cara tras el episodio, algo que ni Javi ni Eric hicieron esta semana.

"Yo al menos vine y pedí disculpas. Vosotros no vinisteis el lunes y os presentáis hoy con el rollito macarra de barrio. Dais una imagen lamentable", les recriminó Ibai, convirtiéndose en uno de los momentos de la noche y ante el que los hermanos se mostraron muy críticos.