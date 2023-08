Irene Paredes: "Muchas hemos crecido pensando que no era nuestro lugar"

La selección de fútbol femenina ya ha hecho historia. Este domingo, La Roja tiene la oportunidad de volver de Australia como campeona del mundo tras enfrentarse a Inglaterra, pero sólo haber llegado hasta la fase de final del torneo ya marca un antes y un después en el fútbol femenino en este país. Sobre esto y las sensaciones previas del partido ha hablado este sábado Irene Paredes, una de las veteranas del conjunto.

La guipuzcoana reconoce que "nervios, de momento, no hay; mañana entrarán algunos". En cualquier caso, es consciente del reto que afrontará este domingo el equipo y lo harán con ganas y optimismo. "Tenemos que disfrutar y jugar al fútbol, que es lo que nos gusta hacer", ha apuntado durante la rueda de prensa que ha dado este sábado, la última antes del encuentro.

Irene Paredes: la central indudable de la selección que atraviesa un difícil momento personal "Llevamos mucho tiempo peleando por vivir algo así y por fin lo hemos conseguido", decía Irene Paredes tras clasificarse para semifinales en el Mundial de fútbol femenino 2023.

Asimismo, ha explicado que, a pesar de lo que supone, no es algo que se imaginara logrando desde siempre. De hecho, "es un sueño desde hace bien poquito", ha indicado. "Durante toda mi carrera, al no haber tenido referentes, he ido dando los pasos porque era lo que me gustaba y se me han ido abriendo puertas". Y "una vez que llegas a la élite, y ves que eres capaz de esto", reconocía, "pues es a donde quieres llegar".

"Si sirve para que sepan que este sitio también es nuestro, eso es historia" Irene Paredes

Otro de los puntos que ha analizado en esta última rueda de prensa antes del encuentro final es la repercusión que ha tenido este campeonato. La de Guipúzcoa sabe que, ahora, "se habla más de nosotras", ha expresado. "Muchas hemos crecido pensando que no era nuestro lugar, con los años se nos han dado esas condiciones", recordaba. Pero, si lo que ha ocurrido en este Mundial, "sirve para que sepan que este sitio también es nuestro, eso es historia". "Nos hace muy felices", reconoce.

¿Dónde ver España-Inglaterra?

Este domingo, España e Inglaterra se disputan el campeonato mundial. Lo harán en el Accor Stadium, en Sídney, Australia, a las 12.00 horas (hora española). Se emitirá en La 1 de Radio Televisión Española y en la plataforma online de la cadena: RTVE Play. Además, en varios puntos del país, se podrá disfrutar del partido en pantalla gigante.