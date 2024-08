José Manuel Calderón, sobre Rudy Fernández: "Estar en seis Juegos es una locura y algo alucinante"

El deporte español despidió el pasado viernes a Rudy Fernández después de que España fuera eliminada de los Juegos Olímpicos de París en medio de un sinfín de elogios y rodeado de términos como "leyenda", "mito", "historia" o "jugador irrepetible".

Su trayectoria de más de 21 años llena de éxitos tanto a nivel de clubes como con España hacen que el alero balear tenga uno de los mejores palmarés jamás visto en la historia del baloncesto mundial. Entre sus conquistas cuenta con dos Mundiales, dos platas y un bronce olímpico y cuatro oros, una plata y un bronce en Eurobaskets, además de conseguir siete ligas ACB, siete Copas del Rey, tres Euroligas, nueve Supercopas de España, una Eurocup y una Copa Intercontinental.

En París, para completar el círculo, se convirtió en el único jugador de baloncesto masculino en participar en seis Juegos Olímpicos diferentes: Atenas 2004, París 2008, Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020 y ahora en los de París 2024.

Los mensajes de despedida no han cesado desde que el árbitro pitara el final del partido contra Canadá y se confirmara la eliminación de la selección. A las cariñosas palabras de compañeros en activo como Sergi Llull o Juancho Hernangómez se suman mensajes de históricos del baloncesto español, como Pau Gasol o José Manuel Calderón.

Precisamente el exbase extremeño, que coincidió con Rudy desde que este debutara en la selección en 2004 hasta que su despedida tras los Juegos Olímpicos de Río 2016, atiende a El HuffPost para valorar la carrera de Fernández. Como todos, Calderón acaba rindiéndose a la figura de su excompañero y amigo.

¿Cómo has visto a España en estos Juegos?

La he visto bien, era un grupo complicado pero se ha competido en cada partido. Al final han sido los puntos los que han decidido pasar o no pasar, pero es una generación joven que sigue aprendiendo y que cada vez está dando un pasito más.

¿Y a Rudy?

Ha sido una pena el golpe contra Grecia que seguramente le lastrara en el último partido contra Canadá, pero hasta entonces había jugado a un grandísimo nivel, como siempre acostumbra.

¿Qué significa para el baloncesto español?

Significa todo. Es un ejemplo de competitividad, profesionalidad y de saber cuidarse durante todos estos años. Está claro que es una leyenda del baloncesto español y que debe de estar en la conversación de los mejores de la historia.

Habéis compartido mil aventuras, ¿cómo lo describirías fuera de las pistas?

Rudy es una persona muy normal, familiar y muy agradable. De ese tipo de personas que te apetece estar porque siempre está contento y de buen humor. Además, es muy empático y ha ido creciendo sabiendo adaptarse a todas las situaciones. Es como le veis, le gusta ganar y siempre ha competido poniendo al equipo siempre por delante, eso es Rudy.

¿Que el único jugador masculino con seis Juegos Olímpicos sea español es un cierre perfecto a una generación irrepetible?

Es que seis Juegos Olímpicos es una locura, algo alucinante e inaudito porque son muchos años de estar en la élite y en el top, que es muy complicado. Estoy muy feliz por él, por esta generación porque todos tenemos una parte de todo esto y estoy contento porque haya sido él el que lo haya conseguido.

Si solo pudieras elegir un momento, ¿con cuál te quedarías?

Son muchos buenos momentos, por ejemplo con el mate a Howard en la final de los Juegos Olímpicos de Pekín. Con todo lo que se ha hecho en esta generación es complicado seleccionar un momento, quizás el Mundial del 2006, que fue muy importante para el baloncesto español y para el deporte español y a partir de ahí ha habido momentazos.

¿Y el momento más gris?

Yo creo que no hay, los momentos grises son cuando no puedes jugar por lesión, te quedas fuera y no puedes ayudar por tus compañeros. Esos son los momentos más grises para un deportista.

Ha ganado todo y siendo decisivo hasta el último día, como se vio en su partido contra el Murcia de la final de la Liga Endesa, ¿volveremos a ver una carrera tan larga como la suya?

Es difícil ganar lo que él ha ganado y competir tantos años como lo ha hecho él, pero seguro que saldrán algunos porque para eso están los récords, para superarlos, pero es verad que al nivel que lo ha hecho lo hace único.

¿Qué habría sido Rudy sin lesiones?

Es muy difícil lo de sin lesiones, todos nos lesionamos en algunos momentos, son gajes del oficio y sobre todo cuando estás tantos años. Casi nadie es capaz de estar sano durante una carrera tan larga como profesional y más a este nivel. Por eso creo que hemos visto al mejor Rudy y ha sido lo mejor que él ha podido, las lesiones son cosas que tenemos todos y que convivimos con ello.

¿Recuerdas algún caso de un deportista que se haya sabido reconvertir tan bien como él?

Todos nos vamos adaptando, vamos viendo diferentes roles y cómo puedes ir ayudando al equipo. Hay jugadores que no son capaces de hacerlo y por eso sus carreras son más cortas, pero cuando eres capaz de ver que puedes ayudar al equipo de diferentes formas y no solo, por ejemplo, jugando de titular y anotando, es mucho mejor. Se pueden hacer muchas otras cosas y esa es una de las cosas que ha hecho muy bien él.