Casillas y Joaquín alimentan el bombazo de la Kings League

El segundo split de la Kings League está cada día más próximo y todos los equipos buscan afinar con sus últimos fichajes. Tras un mercado movidísimo en el que muchos de los clubes han cambiado por completo a sus jugadores, parece que el continuo baile de nombres continuará durante los próximos días.

El presidente de 1K, Iker Casillas, confesó en el día de ayer que para esta segunda edición contará con un jugador de Primera División. Así se lo confirmó a Ibai Llanos durante una conversación durante el directo del mercado del jueves.

"¿Jugador 13? Da una pista, ¿es jugador top?", una pregunta que encontró la respuesta sorprendente de un Casillas que en el día de ayer dio un auténtico recital. "Es un jugador de Primera", afirmó el exportero. Esa respuesta levantó los "ohh" de los presentes en el plató, que se quedaron atónitos ante la contestación del mostoleño.

Apenas unas horas después y tras anunciar su retirada a final de temporada, Joaquín se pasó por los micrófonos de El Partidazo de COPE de Juanma Castaño, quien le entrevistó y le preguntó qué le parecía la Kings League de Piqué.

"¿Si te llama Piqué para la Kings League...?", le preguntó el periodista, a lo que Joaquín, tras unos segundos en silencio sin saber qué contestar, terminó delatándose. "Pues... eso es algo muy interesante".

"¿Te ha llamado Piqué?", insistió Castaño tras ver la reacción del gaditano. Una vez más y tras meditar durante varios segundos la respuesta -tiempo suficiente para que todos los tertulianos comenzaran a agitarse- el '17' del Betis terminó por confirmarlo. "Jajajaj, no, no he hablado con él directamente... Sois unos pájaros... Sois unos pájaros que no veas", concluyó la leyenda bética entre risas.

Todo hace indicar que Joaquín ha sido contactado por alguno de los presidentes de la Kings League, y tras escuchar las declaraciones y analizar uno por uno a todos ellos, el que mejor se ajusta con esta posibilidad puede ser el 1K de Iker Casillas.

Ambos han compartido equipo en la selección, son reconocidos amigos y cuentan con edades similares, por lo que la idea de ver a Joaquín con la camiseta de 1K parece ganar peso de manera significativa. Eso sí, no podrá disputar los primeros partidos ya que LaLiga en Primera División no termina hasta principios de junio, por lo que su debut, en caso de concretarse su fichaje tendrá que esperar, al menos, un mes y medio.