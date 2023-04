Adri Contreras relata cómo le afectaron las críticas tras "el famoso tuit de Piqué": "Recibí muchas amenazas"

Adri Contreras, tiktoker de éxito y presidente de El Barrio, equipo campeón de la Kings League, vivió uno de los peores momentos de su carrera días después de que arrancara la competición tras el lío montado con un mensaje en el grupo de WhatsApp de los presidentes.

El influencer se vio envuelto en una polémica generada a raíz de un tuit del exfutbolista del Barça Gerard Piqué y por la que llegó a recibir decenas de amenazas en redes sociales.

El dirigente de la Kings League compartió una captura de la conversación que mantuvieron varios de los presidentes en el grupo de WhatsApp en el que están.

Adri Contreras bromeó con que "a ver quién se ve el domingo un Rayo-Betis o Sevilla-Getafe". Unas palabras a las que reaccionaron muchas personas, con críticas, pero también amenazas.

"Ya me habían criticado antes por ir con Messi en la final del Mundial. Yo estuve en la final del Catar y estaba guinda a un mes trabajo. Cumpliendo mi sueño, haciendo vídeos todos los días. Muy pocos creadores de contenido se atrevieron a hacerlo", señala.

Adri Contreras reconoce que lo único que le ha afectado fue la polémica del "famoso tuit de Piqué". "Lo pasé mal. Se sacó de contexto una cosa. Si de verdad yo fuese hater del Rayo o del Betis, lo entiendo. El grupo es cachondeo, en un contexto privado", expone.

"Piqué no lo hizo a malas. De hecho, a los cinco minutos le dije que lo borrase y lo borró. Fue duro porque recibí muchas amenazas, criticando a mi familia", añade.

El presidente de El Barrio no daba crédito a los comentarios que llegó a recibir y cuando su familia le llamó para saber cómo estaba, él "estaba hecho un zombi". "Ahí dije, se acabó. No me van a hundir y me quité Twitter. Me ha venido muy bien para aprender", sentencia.