Dos millones de euros por vender su club de la Kings League y la respuesta de Spursito es clara 

En los últimos días ya han sido muchos seguidores de la Kings League los que han comenzado a preguntar a los presidentes de los equipos -cuando abren directos o bien en retos- por cuánto se plantearían vender sus equipos.

Si hace apenas una semana, fue Adri Contreras quien le 'puso precio' a El Barrio, el último caso ha sido el de Spursito. El presidente de Rayo de Barcelona durante uno de sus streams en Twitch, confesó qué haría él si le ofrecieran una cantidad millonaria.

"Ahora viene alguien y me ofrece dos millones de euros por el Rayo de Barcelona y os juro que no lo vendo". Estas palabras han generado todo tipo de opiniones entre los espectadores, algunos que aplaudían su decisión y otros que no la entendían.

Según parece, y más tras las últimas declaraciones de Piqué en el Chup Chup del pasado viernes, la Kings League se ha creado como un proyecto a largo plazo que irá expandiéndose durante los próximos meses por diversos países, algo que hará que nuevos equipos se abran paso en esta aventura.

Lo que queda por ver es si todos de los presidentes actuales continuarán con la liga la próxima edición o si, por le contrario, habrá alguna baja que abra la puerta a que nuevos dueños se introduzcan en la Kings League comprando una de las plazas que ahora ocupan los presidentes.