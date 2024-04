La reacción de Chelo García-Cortés cuando le preguntan por Feijóo es para reproducirlo en bucle

La periodista española Chelo García-Cortés ha expresado su hartazo de la derecha política de España. Así lo ha expresado en una entrevista en Superlativas, un podcast de la mano de Carlota Corredera.

"Se pensaban que iban a ganar los suyos... Y no han ganado, se pensaban que iba a ganar ese 'partido' que tiene derecho a estar en el Parlamento, pero yo me he casado en el 2005 y tú no me lo vas a quitar ni loca", ha expresado la reportera del extracto publicado por @Guillerubio_ en X.

Y cuando Carlota Corredera le ha preguntado a qué partido se refería ha contestado, segura y más rápida que un rayo: "A Vox, a quién me voy a referir... A Abascal y compañía".

"Ante todo soy mujer, libre, no pertenezco a ningún partido político y he votado toda mi vida a socialistas, ¿y sabes por qué? Porque dentro de lo que había es lo que más me identifica", ha expresado.

Y en cuanto le han preguntado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, su reacción ha sido inmediata y lo que ha generado más de 2.000 'me gusta': "Mira, de Feijóo ni me hables".

"De Feijóo no quiero saber nada, he amado a muchos presidentes de derechas, pero que tú has conseguido meter a la ultraderecha para ganar las elecciones y que ahora digas que no las has querido ganarlas... ¿A qué estamos jugando? No me gusta Feijóo", ha rematado.