La denuncia de una deportista por el acoso que vivió mientras había salido a correr 

La creadora de contenido Ángela Cánovas, una deportista que ayuda a ponerse en forma a sus seguidores, ha denunciado el acoso que tuvo que sufrir por parte de un joven mientras estaba corriendo por el río.

"Son las 11 de la mañana, estoy corriendo por el río y pasa un chavalín en monopatín. Se me queda mirando y me hace un gesto obsceno", afirma en su vídeo, en el que se puede ver nerviosa y entre lágrimas por la situación. Ella reaccionó haciéndole una peineta.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Siguió corriendo y cuando paso una curva se volvió a encontrar con el joven: "Había escondido el monopatín y me estaba esperando. Me he asustado. Se me ha quedado mirando. Cuando he seguido corriendo he empezado a llamar a mi hermano por videollamada".

De nuevo, el joven continuó siguiéndola en su recorrido. "Me he puesto un poco nerviosa. Ha estado siguiéndome y otra vez se ha puesto a hacer cosas obscenas. Tío, pero ¿qué puta necesidad? Yo me he cagado y tengo 30 putos años. Me está temblando la mano. Son las 11 de la mañana, voy tranquilamente y me tiene que pasar esto", finaliza Cánovas.

En la publicación en la que ha colgado este vídeo, la joven se pregunta que hasta cuándo van a tener que sufrir las mujeres episodios como este porque es perfectamente consciente de que no es la única a la que le pasa.

"Desde que empecé a salir con mis amigas a los 16, era un 'no te vengas sola', 'pero que te acompañe alguien', 'avísame cuando llegues', 'no salgas a estas horas'. Vivimos en alerta constante por unos pocos maleducados…. ¿Alguien sabe la solución? ¿No salir? ¿No salir sola? ¡Dios que rabia!", sentencia, reconociendo que estaba feliz por hacer sus primeros 20 kilómetros.