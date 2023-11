La segunda unidad de España solventa el trámite en Chipre en media hora y acerca ser cabeza de serie en la Eurocopa

El plan b de España también funciona. La selección sigue cosechando éxitos y goles en su camino ya asegurado a la Eurocopa y este jueves le ha bastando con media hora para despachar con 1-3 el trámite en Chipre... También es cierto que han sobrado los 60 restantes.

Lejos, afortunadamente lejísimos de aquella España que se suicidó deportivamente y dio la puntilla a Javier Clemente en Chipre hace ahora 25 años, la de hoy vive un momento dulce. Consolidado Luis de la Fuente tras un inicio movido, el seleccionador aprovechó la cita en casa del rival más débil para repartir minutos y sensaciones al grupo amplio que sigue conformando.

La victoria deja prácticamente hecha la primera plaza del grupo, siempre que no haya despistes en la última jornada cuando se reciba a Georgia. Y acerca el otro gran objetivo, ser uno de los cinco primero clasificados con más puntos (o mejor diferencia de goles, en caso de empate). Estos cinco, más Alemania, serán los cabezas de serie en el sorteo de la Euro 2024.

Con una mezcla de hambre por hacerse valer con 'La Roja' y pragmatismo para evitar sustos tontos, España salió a sentenciar pronto. Cuatro minutos tardó Lamine Yamal en hacer el primer gol, culminando una preciosa combinación colectiva sobre el área. Los siguientes cayeron por su propio peso. Oyarzábal, previa confirmación del VAR, y Joselu, a placer, sellaron la victoria cuando apenas se había cumplido media hora.

El dominio era total; la facilidad para trenzar jugadas en el área chipriota, absoluta. Se antojó incluso escaso el botín al descanso. Pero más allá de las ocasiones falladas, dolió la lesión de un Oyarzabal que parecía recuperado para la causa tras superar una lesión que le dejó sin Mundial. Malas noticias para una Real Sociedad convertida en bastión de España.

Mikel Oyarzabal se retira lesionado EFE/EPA/CHARA SAVVIDES

La segunda parte tuvo la poca historia que se le presuponen a este tipo de segundas partes. Sin nada en juego, Chipre quiso animarse todo lo posible y tanto se animó que logró un tanto en el 74' más que celebrado. El gol se le anota a Pileas, pero medio tanto se lo debe a una magnífica asistencia entre líneas de Charalampous.

El VAR no apagó la fiesta en el Limasol Arena, mientras España consumía minutos, rotaba y daba espacio para más debuts. Tres en total: Grimaldo de salida, Rodrigo Riquelme forzado por la lesión de Oyarzabal, y Aleix García tras el descanso. El gol no sólo no activó a los de De la Fuente, sino que animó aún más a Chipre, pero sólo con sus ganas no dieron para más.

De las sensaciones y del juego en la segunda parte nadie se acordará mañana. A lo que importa, España regresa con sus tres puntos y algún gol más en el zurrón para acercar el puesto de cabeza de serie en Alemania 2024.