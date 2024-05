Álex de la Iglesia da una firme respuesta a las polémicas palabras de Hovik Keuchkerian

El director de cine Álex de la Iglesia ha dado una de las respuestas más sonadas al actor Hovik Keuchkerian por unas declaraciones que ha hecho y que han desatado una enorme polémica en las redes sociales.

Keuchkerian ha asegurado en unas declaraciones recogidas por Serializados que "en un guion hay un papel, no hay un personaje": "Tú me das a mí un guion para arrancar y lo primero que hago es quitar todas las acotaciones porque me condiciona".

Los allí presentes han querido saber más, pero el actor ha zanjado: "Porque me condiciona. En general. Ni tono ni hostias. Me condiciona".

Dicho eso, Keuchkerian ha asegurado que él, por ejemplo, tacha si en el guion pone que su personaje entra triste a un bar. "Porque yo no sé qué pasa en ese bar. Lo voy a saber a medida que vaya trabajando. Entonces el guionista ha hecho un grandísimo trabajo hasta que suelta el guion y le llega al director y le llega al actor", ha señalado.

"El guion que está leyendo el 6 de junio no es el mismo guion en el que está trabajando el 26 de junio. Y definitivamente no es el mismo guion que está trabajando cuando ha pasado el ecuador del rodaje. Por tanto, no. El personaje no está, el personaje se construye", ha zanjado.

Dicho eso, ha subrayado que él habla de una forma muy vehemente, pero que nunca le ha pegado a nadie.

Sus palabras han provocado la indignación de guionistas, directores y de algunos actores. Y Álex de la Iglesia ha reaccionado señalando: "Nada de lo que escriba un guionista es gratuito. Un guion lleva meses, a veces años. Las acotaciones no son consejos. El guionista crea al personaje y sabe cómo se siente".