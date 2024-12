María Xiao y Álvaro Robles: "Este año hemos salido más, pero acaban los Juegos y no nos vuelves a ver"

Los nombres de Álvaro Robles y María Xiao se colaron por primera vez en las casas de la inmensa mayoría de los españoles durante el verano de 2021 mientras se disputaban los Juegos Olímpicos de Tokio. En 2024, tan solo tres años más tarde, estos dos jugadores de tenis de mesa han firmado en mayúsculas y con negritas una temporada que ya es historia del deporte español.

En los Juegos de París vivieron el momento cumbre y más importante del año. A escasos dos kilómetros de las orillas del majestuoso río Sena, Xiao y Robles lograron en la modalidad de dobles mixto el primer diploma en la historia del tenis de mesa nacional.

Ese puesto olímpico podría haber sido suficiente para hablar de su año como único, pero lo cierto es que todavía les quedaba por vivir un capítulo más de una temporada inolvidable. En octubre se coronaron campeones de Europa en Linz (Austria) siendo este el primer oro conseguido en un Europeo por una pareja integramente española. Además, María puso la guinda al pastel con un bronce en el individual femenino en ese mismo torneo.

"Estamos todos muy contentos. Hacer historia es algo muy grande, esto no me lo esperaba. El oro en el dobles mixto no me lo esperaba, confiaba en una medalla pero no de oro. Y lo del individual... es que lo veía casi como imposible, no había pensado ni en la medalla y fue increíble", recuerda Xiao, de origen chino, pero nacida en Barcelona en 1994 y actual vecina de Los Alcázares (Murcia) tras pasar 15 años entre su infancia y adolescencia en Portugal (jugó con las categorías inferiores de Portugal).

A Robles, que ya ha dado por finalizada la que no duda en definir como "mejor temporada" de su vida, también es difícil robarle la sonrisa que se dibuja en su cara. "Cuando te planteas un objetivo ambicioso para un Europeo no es fácil conseguirlo porque hay muchas parejas muy fuertes, así que estamos muy contentos por hacerlo realidad", comenta este onubense de 33 años.

María Xiao y Álvaro Robles celebrando un punto durante los Juegos Olímpicos de París. Getty Images

Ambos cierran la temporada como la séptima pareja en el dobles mixtos, tercera europea, del ránking de la Federación Internacional (ITTF). Y con la ambición por las nubes y un futuro brillante.

"El objetivo para Los Ángeles es medalla. Nunca sabes lo que va a pasar en cuatro años, es el evento más grande y van los mejores, pero vamos a por ello", afirma Xiao, aunque su compañero va más paso a paso "con la vista en los trimestres porque queda muchísimo". "Lo bueno es que ha sido increíble haber empezado con un oro en el Europeo, es lo mejor que nos podía pasar", destaca.

Abril de 2023, el mes en el que cambió todo

Robles y Xiao comenzaron a jugar juntos a mediados del 2019. Se conocían desde hace tiempo por las convocatorias con la selección, pero fue entonces, como dominadores de la categoría masculina y femenina nacional, cuando comenzaron a jugar juntos como prueba. El éxito poco a poco fue llegando y su química mejorando.

Hasta que llegó abril del 2023. Robles fecha ese mes en el que tuvieron una reunión en Madrid con todo el equipo para hablar del proyecto. "Se produjo un punto de inflexión y el último año y medio hemos notado un gran cambio en la pareja y los resultados lo han reflejado", dice. Ahí, explica, crearon un equipo de trabajo y fue un cambio para tener un equipo más solido con psicólogo, director deportivo, entrenador, preparador físico y analista: "Pusimos todas las piezas juntas, hablamos del proyecto y a partir de ahí la maquinaria empezó a rodar y somos mejores".

A este reunión también se suma, como bien apunta Xiao, que el hecho de llevar ya cinco años juntos ha aumentado su compenetración tanto fuera como dentro de la pista. "Tenemos más comunicación, nos conocemos mejor y no solo en los aspectos técnicos de la mesa, sabemos cómo reaccionamos... Todo es un proceso que lleva su tiempo", detalla la palista, que define a su compañero como "una gran persona y un chico muy trabajador y ambicioso que todas las decisiones que toma son para mejorar su juego y por y para el deporte".

Todo el equipo de tenis de mesa español en los Juegos. Getty Images

Además, a partir de ahora van a tener mucho más fácil entrenar que hasta ahora, ya que Robles, que ha vivido durante los últimos once años en Alemania aprendiendo y desarrollando su juego, ha regresado a España y se ha mudado a Granada.

"Nos veíamos en los torneos y entrenábamos antes de los partidos. Luego jugábamos y cada uno se iba a su casa, así que no teníamos tiempo de entrenar juntos tanto por las ligas como por los torneos", afirma Xiao, que comenta que, por ejemplo, en China los entrenan muchísimo más el individual y los dobles.

Ahora, más allá de vivir muchísimo más cerca, también tienen más fácil entrenar juntos porque han reducido sus compromisos ligueros. "Nos hemos descargado de tantos compromisos para disponer de más tiempo y entrenar y jugar torneos juntos", remata Robles, que al tener que describir a su compañera opina que es una "jugadora que entiende muy bien el juego y lo que está pasando".

"Me está complementando porque está cogiendo mis objetivos como suyos y es mi acompañante, mi pareja. En estos cinco años hemos estado juntos muchísimo y a nivel deportivo definiría de ella esa capacidad de analizar y leer el juego. Luego como persona es excepcional, sensible y tenemos una relación muy sana", se deshace en elogios el andaluz.

"Se está profesionalizando más, pero a un ritmo lento"

La irrupción de Álvaro y María, la llegada de redes sociales y el mayor conocimiento que hay hoy sobre todas las disciplinas hacen que el tenis de mesa esté mejorando, aunque siga lejos de cómo es su situación en otros países como China, donde juega todo el mundo y es similar a la fama y popularidad que tiene el fútbol aquí.

"Es verdad que se está profesionalizando más, pero a un ritmo lento. La población en general está mucho más informada y preparada de todo, pero seguimos teniendo poca visibilidad. Con los buenos resultados y al ser año olímpico hemos salido más, pero cuando termina no lo vuelves a ver", se queja Robles, que empezó a jugar al tenis de mesa con 10 años por su hermano y ha vivido en primera persona cómo ha evolucionado el ping pong en España a nivel de instalaciones y medios.

Este año y debido a los últimos buenos resultados, ambos van a recibir las becas que el CSD y el COE ayudan a los deportistas de alto rendimiento. "Tenemos la gran suerte de que las ayudas y los patrocinadores vienen por los resultados y es un espaldarazo tener estos resultados. Nuestras ayudas son muy buenas porque nos permiten seguir viajando, compitiendo y estar cubiertos en ese sentido, pero eso al final si no tuviéramos resultados no existiría. Primero vivimos de los clubes, que son los que nos financian y si consigues dar el salto y tienes resultados vienen las ayudas, pero no al revés", indican ambos.

María Xiao, bronceen el Europeo de Austria. Getty Images

Sin embargo, Xiao también denuncia las diferencias que hay entre el circuito masculino y el femenino: "Para las chicas, en mi caso, el patrocinador me da el material con palas, ropa, zapatillas, gomas, pelotas, etc, pero no nos ayuda económicamente, pero los chicos sí que cobran por llevar la ropa de esa marca y usar su material".

Robles pone de ejemplo su experiencia de Alemania para señalar el camino que tendría que recorrer el tenis de mesa. Y este no es otro que contar con apoyo de empresas privadas. "Todos los clubes de la Bundesliga son empresas privadas que dan mucho dinero a los clubes y llevan 40 años aportando, mientras que en España casi todo el apoyo viene del Ayuntamiento de la ciudad, de la diputación, de la comunidad, etc y así es más difícil porque si hay un año que los presupuestos no están aprobados pues no hay dinero".

Ambos esperan que poco a poco la situación vaya mejorando y que, con éxitos como el suyo la cosa cambie. Mientras tanto, seguirán empeñados en hacer historia del deporte español.