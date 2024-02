Mbappé comunica al PSG que se irá a final de temporada

Ian MacNicol via Getty Images

El día de la marmota esta vez podría vivir un avance sustancial. Kylian Mbappé ha comunicado al Paris Saint-Germain su decisión de abandonar el equipo a final de la presente temporada, según adelantan el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano y medios como L´Equipe.

El pasado verano, el delantero galo ya informó de que no renovaría su contrato, que acaba al final de la campaña 2023-2024, por lo que quedaría libre, una decisión que provocó un profundo malestar en la cúpula catarí que ostenta la dirección del PSG.

Ahora, de confirmarse la noticia, Mbappé tendría las puertas abiertas para elegir su nuevo destino, lo cual no quita las exigencias de negociar una prima de fichaje que se antoja muy elevada.

En la primera posición sigue apareciendo un Real Madrid que lleva años y años soñando con ficharle y que ya ha hecho dos intentonas oficiales, la última el verano de 2022, sin éxito entonces ya que Mbappé optó por quedarse en el club francés.

La presión ejercida por Catar para tenerle como embajador del Mundial de 2022 bajo los colores del PSG e incluso del presidente francés, Emmanuel Macron, además de una cuantiosísima oferta económica decantaron la balanza entonces.

Pero ahora las tornas han cambiado y el futbolista de 25 años cambiará de aires. El Madrid no está solo en la 'nueva' pelea por el crack. Ahora aparecen nombres como el Newcastle, con el dinero de Arabia Saudí por detrás. No son los únicos que anhelan hacerse con uno de los mejores jugadores del mundo. Pero ese capítulo no se resolverá pronto...