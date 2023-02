Quiénes son los otros futbolistas que declararon abiertamente su homosexualidad 

"Ya no quiero esconderme", anunciaba este lunes el futbolista Jakub Jankto. El centrocampista checo del Getafe, actualmente cedido en el Sparta Praga, ha anunciado abiertamente su homosexualidad. El gesto, aún llamativo por desgracia, es el primero que realiza un futbolista perteneciente a LaLiga.

En un vídeo publicado en sus redes, Jankto ha asegurado que "como todos los demás, tengo mis fortalezas, tengo mis debilidades, tengo una familia, tengo a mis amigos, tengo un trabajo que lo he estado haciendo lo mejor que puedo durante años, con seriedad, profesionalismo y pasión". "Como todos los demás".

Y jugando con esa idea de normalidad, prosigue: "Yo también quiero vivir mi vida en libertad. Sin miedos. Sin prejuicios. Sin violencia. Pero con amor. Soy homosexual y ya no quiero esconderme", culmina.

Jankto no es, sin embargo, el primer futbolista que hace pública su homosexualidad, en la búsqueda de esa misma normalidad, que rara vez lograron sus antecesores.

Apenas una decena de jugadores en siglo y medio de deporte han sido los protagonistas de esta historia. Hartos, coinciden todos, de verse atrapados en fingir lo que no son y de callarse lo que sienten, sin miedo a las represalias (que sí han sufrido).

Justin Fashanu

Justin Fashanu, en 1981 Getty Images

El futbolista inglés fue el pionero y precisamente quien más sufrió las represalias de la homofobia, hasta llevarle a su propia muerte.

Después de haber sido el primer jugador de fútbol negro por el que se pagó 1 millón de libras, en su fichaje por el Nottingham Forest en los años 80, su carrera fue cuesta abajo, sin éxito en sus mil y un contratos.

En 1990 anunció que era gay y de inmediato comenzó a sentir las críticas de quienes fueron sus compañeros, público y hasta de los medios. También a la hora de encontrar un destino fijo.

De equipo en equipo sin fortuna, el inglés fue estirando su carrera hasta la retirada definitiva en 1997. Un año más tarde apareció ahorcado en un garaje. Poco antes fue investigado por una supuesta agresión sexual tras la denuncia de un adolescente.

"Me he dado cuenta de que ya he sido condenado como culpable. No quiero ser más una vergüenza para mis amigos y familia", rezaba una nota que había dejado antes de ahorcarse. La policía nunca encontró pruebas de la supuesta violación y acabó cerrando el caso sin inculparle.

Olivier Rouyer

Olivier Rouyer, el primero a la izquierda, con la selección de fútbol de Francia en el Mundial de 1978 AFP via Getty Images

Llegó a ser compañero de equipo de Michael Platini e hizo sus pinitos con la selección francesa, dentro de una carrera con varios éxitos más en los años 70 y 80. Rouyer hizo, posteriormente, carrera en los banquillos... un camino lastrado por su homosexualidad.

Lo confesó en una entrevista para L´Equipe en febrero de 2008, donde explicaba que "vivió su sexualidad abiertamente" desde su llegada a Estrasburgo en 1981 y que eso mismo le costó el puesto de entrenador en el Nancy en los 90. También fue comentarista de fútbol para Canal+.

Anton Hysén

El futbolista sueco, hijo del ex del Liverpool y Fiorentina, Glenn Hysén, continúa su carrera en la tercera división sueca, años después de haber explicado que es gay en 2011. Él dio el paso a los 21 años, cuando aún se le consideraba uno de los proyectos de futuro del fútbol en su país (pese a haber nacido en Liverpool).

Ese mismo año, otros compañeros como el estadounidense David Testo o el belga Jonathan de Falco hicieron lo propio coincidiendo con sus retiradas.

Robbie Rogers

Robbie Rogers, con la camiseta del LA Galaxy en 2016 Victor Decolongon vía Getty Images

El deportista estadounidense también decidió romper los tabúes en 2013, un paso que estuvo a punto de costarle su carrera, sin embargo tras unos meses apartado de la competición, volvió.

Regresó al fútbol con el LA Galaxy de Los Angeles, continúo su camino durante años y anunció poco después una relación con el director Greg Berlanti, con quien tiene un hijo por gestación subrogada.

Thomas Hitzlsperger

Thomas Hitzlsperger, segundo por la izda. en la fila superior, en la foto de familia de la selección de Alemania para el Mundial de 2006 AFP via Getty Images

El internacional con Alemania, con la que disputó hasta 52 partidos entre 2004 y 2010 fue un habitual de las ligas inglesa, alemana e italiana en aquellos años. El mediocentro rompió la barrera en una entrevista en el semanario Die Zelt.

"Hablo de mi homosexualidad porque quiero impulsar la discusión sobre este tema en el deporte profesional". Sus palabras llegaron un 8 de enero de 2014, lo que le convirtió en el primer futbolista alemán en reconocer su condición.

Andy Brennan

El delantero del Green Gully, de la segunda división australiana, lo hizo público en 2019, aún en activo, en una entrevista con el Herald Sun.

En ella explicaba que si bien había salido con mujeres antes, nunca estuvo seguro de su sexualidad, hasta el punto de serle una "carga mental".

Josh Cavallo

El anuncio del lateral del Adelaide United sacudió el fútbol por sus declaraciones y especialmente por los ataques sufridos desde octubre de 2021. Estrellas como Gerard Piqué apoyaron públicamente al defensa australiano, también en activo y en primer plano del balompié australiano.

“Es algo con lo que siempre he vivido y con lo que he sufrido mientras crecía. Siempre quise ser un futbolista gay y hacer lo que amaba, y nunca tuve un referente en el que fijarme e identificarme”.

“Quiero que haya cambios, ser un modelo a seguir para las futuras generaciones, compartir con las generaciones más jóvenes que está bien ser tú mismo, ser gay y jugar al fútbol, explicaba entonces a la Cadena SER

Jake Daniels

Jake Daniels, con la camiseta del Blackpool en un partido en 2022 Lee Parker - CameraSport

Hasta este lunes era el último en declararse gay. Daniels, jugador del Blackpool inglés dio el paso a comienzos de 2022, tras firmar un contrato profesional en la segunda división del fútbol inglés.

Daniel, que encontró el apoyo del por entonces primer ministro Boris Johnson, o el capitán de The Three Lions, Harry Kane, era el primer inglés en hacerlo desde el trágico caso de Fashanu. Y el primer futbolista en Europa desde entonces.

A sus apenas 17 años, este jovencísimo delantero apuntó haber dicho basta a tantas mentiras para “encajar”. “He odiado mentir toda mi vida y sentir la necesidad de cambiar para encajar. Quiero ser un modelo a seguir al hacer esto”.

“Durante mucho tiempo pensé que tendría que esconder la verdad porque quería ser, y de hecho ahora lo soy, futbolista profesional. Me preguntaba a mí mismo si no debería esperar a retirarme para salir del armario, porque ningún otro futbolista profesional aquí ha salido”, confesó emocionado.