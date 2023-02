El caso de Justin Fashanu: el primer jugador gay que terminó ahorcado

El internacional checo Jakub Jankto, jugador del Getafe cedido en el Sparta de Praga, ha desvelado este lunes públicamente que es homosexual, convirtiéndose en el primer futbolista de LaLiga en anunciarlo.

"Como todos los demás, tengo mis fortalezas, tengo mis debilidades, tengo una familia, tengo a mis amigos, tengo un trabajo que lo he estado haciendo lo mejor que puedo durante años, con seriedad, profesionalidad y pasión. Como todos los demás, yo también quiero vivir mi vida en libertad, sin miedos, sin prejuicios, sin violencia, pero con amor. Soy homosexual y ya no quiero esconderme", ha dicho el centrocampista en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Al poco de hacer este anuncio, el mundo del fútbol se ha volcado en apoyo del jugador. "Jakub Jankto habló abiertamente sobre su orientación sexual con la directiva, el entrenador y los compañeros del club hace algún tiempo. Todo lo demás es su vida personal. No hay más comentarios, no hay más preguntas. Tienes nuestro apoyo. Vive tu vida, Jacob. Nada más importa", ha indicado el Sparta de Praga en su cuenta oficial de Twitter.

También el Getafe se ha unido a las muestras de cariño hacia el internacional checo. "Nuestro máximo respeto y apoyo incondicional a nuestro futbolista Jakub Jankto", apuntó el club en Twitter.

Jankto es uno de los pocos jugadores en la historia del fútbol que han salido del armario. En octubre de 2021, el futbolista australiano Josh Cavallo anunció también públicamente su homosexualidad, una iniciativa de la que se sentía "feliz" y que esperaba que pudiese servir de ejemplo para que otros futbolistas se animaran a hacerlo.

Pese a que muchos países europeos y de América han dado pasos de gigante en materia LGTBIQ+, son pocos los referentes de este colectivo en el mundo del deporte. Y mucho menos, en el fútbol.

El jugador inglés Justin Fashanu está considerado como el primer futbolista que rompió los tabúes y salió del armario. Su carrera en este deporte fue meteórica: a los 17 años ya era un delantero estrella de Norwich City y en 1981 se convirtió en el primer jugador de fútbol negro por el que se pagó un millón de libras al ser transferido al Nottingham Forest.

Justin Fashanu, en 1980 SSPL via Getty Images

Sin embargo, pronto su carrera comenzó a entrar en declive al conocerse que frecuentaba lugares de ambiente. "Le ofrecí 100 mil dólares a Justin para que no revelara ser gay", cuenta su hermano John en un reciente documental disponible en Netflix. "Se convirtió en mi archienemigo; temía que la gente creyera que yo también era gay, pero jugaba en un equipo duro (Wimbledom FC), con imagen de machos fuertes y a la gente le gustaba eso de nosotros", explicaba.

En 1990, Fashanu no pudo más e hizo pública su orientación sexual. "Estrella futbolística de 1 millón de libras: SOY GAY", tituló en su portada el diario sensacionalista The Sun. En la entrevista, Justin también mencionaba a un miembro del parlamento británico, al que decía haber conocido en un bar gay y con el que había terminado una noche "en la cama de su piso de Londres".

Portada de The Sun

Una vez terminada su carrera como futbolista, Fashanu se dedicó a ganarse la vida como entrenador en Estados Unidos. Pero en 1998, un nuevo escándalo truncó su vida: un adolescente de 17 años le acusó de abuso sexual. Dos meses después, su cuerpo fue hallado ahorcado en un garaje en Londres.

El deportista, que se había quitado la vida con 37 años, dejó una nota reclamando su inocencia. "Me he dado cuenta de que ya he sido declarado culpable. No quiero dar más preocupaciones a mi familia y a mis amigos. Espero que el Jesús que amo me dé la bienvenida; al final en él encontraré la paz que nunca tuve", rezaba la carta. Efectivamente, la policía estadounidense acabó abandonando el caso por falta de pruebas.

Ahora, cada 19 de febrero se celebra el Día Internacional contra la Homofobia en el Deporte, coincidiendo con el aniversario de su nacimiento. Y su hermano John, muy arrepentido de la actitud que mostró hacia él, se encarga de la Fundación Justin Fashanu, que lucha contra la homofobia, el racismo y los problemas mentales en los futbolistas.