Las palabras de Alcaraz con las que hizo reír así al rey Felipe

Carlos Alcaraz hizo historia este domingo en Wimbledon tras vencer en la final al serbio Novak Djokovic en un duelo épico. En su discurso de agradecimiento el joven tenista, de 20 años, tuvo palabras para los príncipes de Gales —recogió el trofeo de manos de Kate Middleton— y también para el rey Felipe VI, presente en la grada.

Como dijo en su intervención, en inglés, para él era "muy especial" que el rey estuviera presente. Se mostró feliz de que el monarca estuviera apoyándolo y añadió: "He jugado delante de usted en dos ocasiones y las dos gané. Espero que venga más".

Su comentario hizo reír a todos los presentes, incluido Felipe VI, a quien las cámaras captaron soltando una carcajada.

Como recoge ABC, posteriormente Felipe VI visitó a Alcaraz en el salón que precede al balcón del All England Tennis Club.

"No sé si eres consciente de lo que has hecho", le dijo el rey en ese encuentro. "Aún no, en unos días habrá tiempo", contestó el tenista.