Carlos Alcaraz entra en la historia de Wimbledon tras vencer en la final a Djokovic en un duelo épico

Carlos Alcaraz vence a Novak Djokovic y entra en la historia de Wimbledon tras un duelo épico. El español, de solo 20 años, conquista su primer Wimbledon al derrotar al serbio (1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6 y 6-4) y levanta su segundo grande, tras el conquistado en el US Open el curso pasado

El serbio arrolló a Alcaraz en el primer set con un gran nivel con el que pasó por encima del español, que solo pudo ganar un juego en la primera manga. Djokovic le rompió el servicio a Alcaraz en dos ocasiones y apenas le dejó opciones para recuperarse.

El segundo set, sin embargo, fue para el murciano, quien se recuperó y disputó un partido más igualado. Se llevó el set al tie break, en el que finalmente se impuso.

Alcaraz abrió una brecha con su rival al lograr el tercer set tras un quinto juego que duró más de 25 minutos, con más de 13 deuce. El español rompió el servicio a Djokovic y se hacía así con el ritmo del juego. En el cuarto set, sin embargo, perdió el ritmo y Djokovic igualó el marcador. Todo estaba por decidir en el quinto set.

Y Alcaraz cumplió. Al quinto set y después de casi cinco horas de final, ganó su segundo 'grande' tras el US Open de 2022, el sexto título de 2023 y el 12º en total.

"Es genial ganar, pero incluso si hubiera perdido habría estado muy orgulloso de mí mismo. Es increíble. Un sueño hecho realidad. Estoy muy orgullos del equipo que tengo y del trabajo que hacemos cada día", ha declarado el murciano tras imponerse en la final.

Y ha agregado: "En el último juego me dije que tenía que subir el nivel. Novak es un jugador increíble, que me ha inspirado mucho. Está ganando torneos desde que nací. Me he enamorado de la hierba. Nunca esperé jugar a este nivel en esta superficie. He aprendido realmente rápido y estoy realmente agradecido y orgulloso".