Polémica en los JJOO: acusan a dos boxeadoras de competir contra mujeres siendo trans... pero son CIS

La boxeadora italiana Angela Carini abandonó este jueves su combate olímpico contra la argelina Imane Khelif después de sólo 46 segundos porque los golpes de su rival eran demasiado fuertes. Supuestamente, su competidora era una boxeadora trans, de ahí su superioridad a la hora de golpear con más fuerza que ella.

"No podía continuar. Me dolía mucho la nariz y dije: 'Para'. Es mejor no seguir. Mi nariz empezó a gotear desde el primer golpe", declaró Carini a la prensa este jueves tras el combate de 66 kg. "Podía ser el combate de mi vida pero, en ese momento, también tenía que salvaguardar mi vida", agregó.

Lo cierto es que Khelif no es una persona trans. La boxeadora fue descalificada del Mundial femenino de 2023 en Nueva Delhi después de que se considerara que sus niveles de testosterona eran demasiado altos, por lo que no superó una prueba de género. Pero la argelina puede luchar en los Juegos de París, como ya hizo en Tokio hace tres años, porque el boxeo olímpico está dirigido por un organismo diferente al de los campeonatos del mundo.

La Asociación Internacional de Boxeo, antes conocida como AIBA, estaba a cargo de los Mundiales femeninos, pero ya no está reconocida por el Comité Olímpico Internacional por problemas de gobernanza. Desde el COI insisten en que Khelif figura como mujer en su pasaporte y cumple los requisitos para luchar en categoría femenina.

Ocurre lo mismo con la taiwanesa Lin Yu-ting, que también fue descalificada del Campeonato Mundial de Nueva Delhi. Por dicha confidencialidad, los resultados no salieron a la luz, pero diversos medios rusos publicaron que ambas boxeadoras tienen cromosomas XY, propios de los hombres, y no XX, como las mujeres.

La decisión de Angela Carini de retirarse podría ser secundada por el resto de boxeadoras de la competición. De momento, el siguiente combate de la púgil argelina está programado para el sábado 3 de agosto a las 17:22 horas CEST (-2 GMT) ante la húngara Anna Luca Hamori, correspondiente a los cuartos de final.