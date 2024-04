Quién es Rafael Del Amo, el presidente de la Comisión Gestora de la RFEF

Este miércoles 3 de abril de 2024 pasará a la historia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). A la detención de Rubiales, expresidente de la Federación, tras su llegada a España procedente de República Dominicana, se le suma una más importante aún, como es la convocatoria de elecciones a la presidencia del máximo organismo del fútbol español el próximo 6 de mayo.

La convocatoria ha sido comunicada de forma oficial por la Comisión Gestora de la Federación, presidida por Pedro Rocha, hasta ahora el máximo responsable del fútbol español, quien ha tenido que presentar su dimisión de forma obligada, ya que se postulará como candidato a presidir a todos los efectos la RFEF en las próximas elecciones.

Pero Rocha no estará solo. Numerosos nombres, unos más mediáticos que otros, como es el caso del periodista radiofónico Carlos Herrera, quien ya anunció hace meses sus intenciones de presentarse a los comicios, saltan ahora a la primera plana mediática.

Del mismo modo, la decisión de Rocha de convocar elecciones, tiene consecuencias inmediatas, ya que desde el momento en que se ha anunciado de forma oficial, hay un 'viejo conocido' al mando de la RFEF aunque sea de manera circunstancia hasta el próximo 6 de mayo.

Rafael del Amo, el elegido por Rocha

El elegido por Rocha para ocupar el cargo de mandamás en el fútbol español -antes se sometía a votación su elección- ha sido Rafael del Amo, actual presidente de la federación territorial de Navarra y del Comité Nacional del Fútbol Femenino.

La demora de los acontecimientos -se preveía que la convocatoria se realizara antes- hará que la primera que el estreno de del Amo en el palco de autoridades en un partido oficial se produzca el próximo sábado 6 de abril en la final de Copa del Rey entre el Athletic Club de Bilbao y el Mallorca. Todo ello mientras continúan las investigaciones y registros por parte de la Guardia Civil de los implicados en la trama Brody.

Rostro conocido en la RFEF: alguna luz y varias sombras

Pero el nombre de Rafael del Amo resulta muy familiar para muchos en el seno de la Federación, ya que fue él quien estuvo al frente de la sección femenina, ocupando el cargo de presidente del Comité Femenino, cuando estalló el caso de 'Las 15' -meses después de la Eurocopa y antes del Mundial en el que las españolas salieron como campeonas del mundo-.

El mediático caso, bautizado como el de 'Las 15', estuvo protagonizado por 15 jugadoras de la selección española que, tras la Eurocopa, hicieron llegar a la Federación una lista con diferentes demandas e inquietudes que desde su punto de vista dificultaban el clima de convivencia en la selección y complicaban aún más la consecución de éxitos deportivos.

En aquel momento del Amo era la cabeza visible y el hombre encargado de aportar soluciones, pero lejos de eso, se posicionó en contra de las jugadoras, llegando a asegurar que las jugadoras no estaban "anímicamente bien" y que seguía pensando que "esto está movido por dos o tres".

La Guardia Civil registra el alojamiento de Luis Rubiales en República Dominicana Los agentes de la UCO incautaron el teléfono móvil y una tablet del expresidente de la RFEF.

Además, en referencia a la Eurocopa celebrada en Inglaterra, afirmó que "hubo chicas que no estuvieron a la altura y Jorge las apoyó, las arropó y las defendió cuando tuvieron alguna actuación mala". Y aprovechó la ocasión para sacar pecho de los logros conseguidos bajo el mandato de esta 'renovada' federación, afirmando que la selección había experimentado un cambio "de forma brutal.

"Antes no tenían ni nombre en la camiseta. Protestan por algo que a día de hoy no sabemos. ¿Qué queréis? ¿Es una decepción no pasar de cuartos de final en la Eurocopa? Ahí hay muchos culpables", concluyó.

Relación rota con Rubiales

Pero si hay algo que se le tiene que reconocer a del Amo -si bien 'a toro pasado'-, es el ser el primer mandatario de la federación en distanciarse de Rubiales. Muchos dicen que este cambio de actitud respecto al entonces presidente tiene su origen en la complicada convivencia que del Amo experimentó con Rubiales durante la Copa del Mundo femenina en Australia y Nueva Zelanda, y que quizá le hicieron replantearse algunas de las afirmaciones vertidas meses atrás sobre las 15 jugadoras 'desertoras'.

Este distanciamiento se hizo palpable durante la conocida como 'Asamblea de la vergüenza', en la que Rubiales aseguró en hasta cuatro ocasiones que no iba a dimitir a causa del beso plantado a Jennifer Hermoso y que recibió el aplauso mayoritario de toda la Asamblea. Si bien, Rafa del Amo no fue uno de ellos.

Con todo, el periplo de del Amo al frente de la RFEF se prevé corto -algo más de un mes-, aunque el momento tremendamente convulso en el seno de la federación hace pensar que estos casi 40 días serán especialmente intensos, con investigaciones, registros, detenciones y juicios que echarán a andar y que continuarán escribiendo el capítulo más negro de la historia de nuestro fútbol.