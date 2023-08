El caso Louzán: de excusar a Rubiales por "errores" de "la vida" a presumir de pedir su cabeza

Alberto Ortega/Europa Press via Getty Images

Desde que el pasado viernes las cámaras de la RFEF captasen los aplausos en apoyo a un Luis Rubiales que se negaba a dimitir a pesar del escándalo por su conducta en el palco durante la final del Mundial de Fútbol femenino o el beso no consentido a Jennifer Hermoso, los focos mediáticos están puestos en aquellos que no levantaron la voz para censurar a Rubiales y después acabaron pidiendo su dimisión.

Entre este grupo hay un caso muy concreto de uno de los que están siendo apodados como 'barones territoriales del fútbol' que ha sobresalido y que ha causado una indignación significativa, primero por la tibieza con la que se pronunció sobre la actuación de Rubiales en la asamblea y, después, por el giro absoluto que ha dado. Se trata del caso de Rafael Louzán, presidente de la Federación Galega de Fútbol.

"Son errores que se cometen en la vida" Rafael Louzán, presidente Federación Galega de Fútbol, sobre el beso no consentido de Rubiales a Hermoso

Louzán calificó el beso no consentido a Jenni Hermoso, por parte de Rubiales, señalando "que son errores que se cometen en la vida", al tiempo que destacaba que el presidente de la RFEF que después sería suspendido temporalmente por la mismísima FIFA, "ha pedido disculpas". Todo ello en el mismo día en que Rubiales contradijo la versión de la futbolista madrileña asegurando que fue "mutuo, espontáneo y consentido" e indicando que le preguntó si quería "un piquito".

Giro radical: de exculparle a sacar pecho de pedir su cabeza

Con todo, lo cierto es que la Territorial gallega ha cambiado el enfoque, tras cuatro días en los que fue notoria la cascada de retirada de apoyos a Rubiales. Ahora, tras iniciarse una campaña de recogida de firmas para que dimita Louzán, se ha remarcado una cuestión en la propia página web de dicha federación autonómica.

En la entrada en la que han compartido el comunicado de la RFEF -ya con Pedro Rocha al cargo, tras la suspensión temporal de su antecesor- en la que instan a Rubiales a que dimita de una vez, se ha subrayado que Louzán “fue uno de los impulsores de los términos del comunicado oficial que se hizo público después de la reunión y en el que se pide la dimisión de Luis Rubiales”.

BNG, PSOE y Podemos piden la dimisión de Louzán, pero el PPdeG no se moja

Tras conocer estas declaraciones, la oposición gallega se lanzó a pedir la dimisión de Louzán. No obstante, desde el PPdeG han preferido no posicionarse sobre esa reclamación de BNG, PSdeG y Podemos Galicia. La diputada popular Paula Prado ha evitado posicionarse y ha preferido cargar contra el Gobierno central, apuntando a que tendrían que haber cesado a Rubiales.

"Evidente que el machismo sobra en todas partes, sobra en el fútbol, y lo que llevamos viendo en estas últimas semanas es un ejemplo de cómo hay demasiado machismo, demasiado machismo en el fútbol y demasiado machismo en los dirigentes de las federaciones deportivas", ha dicho la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, durante una rueda de prensa.

Para Pontón, las declaraciones que hizo en su momento Louzán "son totalmente inaceptables", por lo que "no puede seguir ni un minuto más en su cargo". "Si no dimite, nosotros vamos a exigir en el Parlamento su dimisión, porque si el machismo es repugnante, también es repugnante el que lo blanquea, y el que lo apoya, como fue en este caso el presidente de la Federación Galega de Fútbol".

En la misma línea, la diputada socialista Leticia Gallego ha instado a Louzán a aclarar si "va a seguir apoyando al señor Rubiales" y, en ese caso, le ha pedido "que se vaya" y "dimita" de sus responsabilidades en la federación. Ha recordado que la Real Federación ha convocado una "asamblea urgente" con las territoriales, entre ellas la gallega, y ha preguntado si Rafael Louzán "va a seguir estando con la postura del señor Rubiales" y "va a seguir defendiendo esos comportamientos machistas y abusivos".

"Si va a seguir apoyando al señor Rubiales, desde aquí le digo que se vaya, que dimita", ha dicho la diputada socialista, que ha instado a no "tolerar estas actitudes" y ha pedido "tolerancia cero con el machismo".

El PP carga contra... el Gobierno central

Por su parte, la diputada popular Paula Prado ha eludido posicionarse sobre esta petición de dimisión y ha cargado contra el Gobierno socialista y Pedro Sánchez por "consentir que esto llegase a este punto".

"Yo no vi ninguna actitud tibia de ninguna otra persona que no fuese el señor Rubiales", ha dicho Prado al ser preguntada por si considera que Louzán debería dimitir por sus declaraciones, tras lo que ha añadido que esta situación no se habría "estirado una semana" si Pedro Sánchez "hubiera hecho lo que tenía que hacer".

Para Prado, "lo que es inadmisible es que tenga que ser la FIFA la que suspenda a Rubiales y no lo haga el Gobierno de España", por lo que ha afeado a Pedro Sánchez "su tibieza con Rubiales" y su "contribución a este circo".