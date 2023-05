Tebas señala a Vinicius: "Antes de criticar e injuriar a LaLiga, es necesario que te informes"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha respondido a través de su cuenta de Twitter a las palabras de Vinicius Junio publicadas, también en esta red social, en las que acusaba a los responsables del campeonato, de la Federación y al resto de equipos de permitir el racismo en el fútbol, después de señalar a un aficionado valencianista en la grada de Mestalla y acabar expulsado por un agresión tras una trifulca en los últimos minutos del encuentro.

Tebas ha emitido un comunicado en su cuenta en el que señala al jugador del Real Madrid de no acudir a dos reuniones solicitadas por él a los responsables del campeonato para saber de primera mano qué se hace desde las instituciones para acabar con el racismo en el fútbol: "Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer LaLiga

en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a LaLiga, es necesario que te informes adecuadamente Vinicius. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos", ha publicado el presidente de la patronal en redes sociales.

Además, Tebas ah acompañado su tuit con un vídeo en el que se ve a Vinicius en una rueda de prensa correspondiente a una convocatoria de la selección de Brasil diciendo lo lo siguiente: "Cada vez tenemos menos casos de racismo y deseando que el mundo esté cada vez mejor. Estoy feliz de que LaLiga está haciendo cosas para mejorar y castigar a la gente que hace estos actos en los estadios".