Un magistrado se pone de ejemplo para responder a lo que hicieron algunos futbolistas con Sánchez

El frío saludo del lateral derecho de la selección española y del Real Madrid, Dani Carvajal, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es ya una de las imágenes más comentadas de la celebración de la cuarta Eurocopa de fútbol.

El futbolista acudió este lunes con el resto de sus compañeros de la selección a La Moncloa para ofrecer la copa al jefe del Ejecutivo. Al encontrarse con Sánchez, Carvajal le dio la mano un instante sin ni siquiera mirarle a la cara.

El lateral ni mucho menos fue el único en demostrar esta frialdad con el presidente del Gobierno, ya que otros jugadores como su compañero de equipo y selección Joselu casi ni saludaron a Sánchez.

Las escenas, nada más producirse, se viralizaron en X, la antigua Twitter, y fueron objeto de todo tipo de comentarios en esta red social. Las opiniones, a favor y en contra de esta actitud de algunos futbolistas, no han cesado.

Una de las más compartidas ha sido la del magistrado Gregorio María Callejo Hernanz, que ha contado su caso personal para responder a este gesto con un breve y contundente tuit. "Mi tratamiento es de Ilustrísimo. Pero el ilustrísimo no soy yo, Gregorio Callejo, es el cargo y yo debo hacerme digno de él", ha comenzado escribiendo el juez.

Además, ha añadido lo siguiente: "Cuando te recibe el presidente del gobierno no te recibe Pedro Sánchez, te recibe el presidente de tu país en nombre de todos. Y tu deber es ser educado".

En respuestas a algunos usuarios, Callejo ha calificado el gesto de "borde" y ha explicado que no tiene que hacer un reverencia, pero sí que tiene que mostrar "respeto".

El experto, en otro comentario, también ha concretado que él no se refiere exclusivamente a Carvajal: "Yo no he hablado en el tuit de él, hay varios que creo tienen una actitud inapropiada, uno de ellos Carvajal".