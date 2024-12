Abre la hucha después de dos años y se encuentra con la sorpresa de la Navidad: "Como lo vea Hacienda te toca declararlo"

El usuario en TikTok, @antoniogallego199, quien acumula en la red social más de 80 mil 'me gusta' ha compartido un video en el que muestra cómo rompe su alcancía después de varios años ahorrando para ello. "Bueno, y después de dos años, vamos a ver lo que hay en la hucha. Esto tiene misterio... Dos años echando aquí billetes llevamos, dos años, echando lo poquillo que hemos podido ahorrar", comienza en su video. "La lástima, es que no he podido sacarlo. [...]", bromea una mujer.

"¡Pero cuántos billetes hay ahí la Virgen Santa! ¿Tú no has echado ni nada?", comenta el hombre tras abrir la hucha, viendo la cantidad de billetes que salen de la caja. "No, estos son mis reyes...", responde la mujer.

"Yo es que lo abrí porque no cabía más. La virgen santísima. Bueno, en el próximo vídeo, si mi mujer quiere diré lo que hay. ¡Totarna!", acaba finalmente el hombre, mientras muestra todo el dinero que ha ido acumulando a lo largo de los años. "Venga, luego decimos cuánto hay", concluye el hombre.

La publicación se ha llenado de comentarios de miles de usuarios, casi todos haciendo referencia a lo mismo. "Que no lo vea la ministra de hacienda, que si no lo tienes que declarar", escribe 'Fali'. "Cuidado con Hacienda", responde otro. "Cómo se entere hacienda, ya verás que pronto habrá que declarar el dinero de la hucha", sentencia 'SRA.'

Otros, por el contrario, han recordado el paso de la inflación por dichos ahorros. "Lo más triste es que hace dos años comprabas un 50% más de lo que puedes comprar ahora", escribe 'Sabana'. "Ese dinero vale ahora mismo un 20% menos que hace dos años...", critica finalmente un usuario.