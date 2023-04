Apple le gana la partida a Epic Games

Apple logró este lunes una victoria casi completa en el largo litigio impulsado por el desarrollador de videojuegos Epic Games, propietario del popular Fortnite, que acusa a la empresa tecnológica de violar las leyes antimonopolio de Estados Unidos por su control sobre la App Store.

El caso se originó en 2020, cuando Epic demandó a Apple por prácticas contrarias a la libre competencia después de que el fabricante del iPhone retirase su juego de la App Store en represalia por ofrecer, en contra de sus normas, un sistema para evitar la comisión que la tienda digital cobra a los desarrolladores.

Tras un juicio, en 2021, una jueza federal rechazó que Apple tuviera un monopolio con la App Store, mantuvo la polémica comisión del 30 % que cobra a los desarrolladores y respaldó su derecho a ofrecer únicamente esa aplicación como tienda en sus productos, entre otras cosas.

Epic recurrió el fallo y hoy el tribunal de apelaciones se posicionó mayoritariamente a favor de Apple, aunque consideró que infringe la normativa de California al prohibir a los desarrolladores que redirijan a sus clientes a sistemas de pago fuera de la App Store para así evitar la comisión del 30 %.

"La decisión de hoy reafirma la rotunda victoria de Apple en este caso, con nueve de las diez apelaciones decididas a favor de Apple", dijo la empresa a The New York Times, sugiriendo que podría recurrir el único punto en el que no le han dado la razón.

El máximo ejecutivo de Epic, Tim Sweeney, opinó en Twitter que Apple "ha prevalecido" en el tribunal de apelaciones, pero aseguró que fue porque Epic no había planteado sus argumentos adecuadamente.

Asimismo, Sweeney consideró una "decisión positiva" que Apple "libere" a los desarrolladores para que puedan hacer transacciones con sus clientes en la web, evitando la App Store, y añadió que está "trabajando en los siguientes pasos".

Según el medio CNBC, aún se tiene que decidir en un tribunal si Apple se verá forzada a permitir enlaces en su App Store que conduzcan a sistemas de pagos de terceros, y si Epic Games tendrá que compensar a Apple por los gastos del litigio.