Primer país que deberá pagar 650M€ a quienes se registraron en Facebook entre 2007 y 2022

Llegó el día de rendir cuentas para Zuckerberg. La demanda colectiva interpuesto contra el propietario de Facebook por violar la privacidad de sus usuarios, se saldará con el pago de la compañía a todos aquellos que lo reclamen, aunque hay que cumplir algunos requisitos.

En primer lugar, esta resolución solo afecta a los usuarios residentes en Estados Unidos y que tuvieran activa su cuenta entre mayo de 2007 y diciembre de 2022.

La demanda comenzó en 2018, al conocerse que Facebook había compartido la información de hasta 87 millones de usuarios con Cambridge Analytica, motivo por el que la empresa norteamericana tendrá que abonar 725 millones de dólares a todas las personas que se hayan visto afectadas.

Zuckerberg se lamentó de "no haber podido hacer más en ese momento", y aseguró que ya habían tomado medidas para que este tipo de filtraciones no se volvieran a producir, con el objetivo de no comprometer de nuevo la información personal de millones de personas.

Por el momento, no se conoce el montante que le corresponderá a cada uno de los afectados, ya que eso dependerá del número de personas que denuncien y demuestren que mantuvieron su cuenta entre dichos años.

¿Cómo se puede beneficiar de la demanda?

Para llevar a cabo la solicitud de demanda contra Facebook, se ha habilitado el correo Facebookuserprivacysettlement.com, donde se podrán poner en contacto todos ellos y tendrán que rellenar sus datos personales: nombre, dirección y correo electrónico. El último paso será confirmar que vivieron en Estados Unidos y estuvieron activos en al red social entre 2007 y 2022.

Esta es la primera vez que una red social tendrá que abonar cantidades millonarias a sus usuarios tras demostrarse la vulnerabilidad de su información personal, algo que sienta un precedente para futuros casos.