Canarias da luz verde a una ley vacacional con condiciones en cada planta del edificio

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, junto con el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, han presentado un anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas en Canarias.

La ley propuesta busca que los ayuntamientos tengan la capacidad de establecer límites y regulaciones sobre el uso turístico de viviendas, en línea con sus competencias urbanísticas. Esto implica que se podrán planificar y ordenar las zonas donde se permitirá este tipo de actividad, en lugar de prohibirla indiscriminadamente.

En una rueda de prensa celebrada este miércoles, De León enfatizó que la nueva normativa cambiará el panorama actual, donde cualquier vivienda puede destinarse a alojamiento turístico con una simple declaración responsable. Con la nueva ley, se busca garantizar que una parte significativa de la edificabilidad residencial se mantenga para uso permanente, preservando así la identidad y el medio ambiente de las comunidades locales.

Para facilitar la implementación de esta normativa, el Gobierno de Canarias pondrá a disposición de los municipios el Cuadro de Mando de Vivienda Vacacional, una herramienta digital que permitirá a las autoridades locales monitorear en tiempo real la evolución de esta modalidad de alojamiento.

Además, se está preparando una encomienda de gestión con el Colegio de Registradores para mejorar las tareas de inspección y control de la actividad turística en viviendas.

El anteproyecto de ley establece criterios claros para la habilitación del uso turístico de viviendas, asegurando que esté en consonancia con la disponibilidad de suelo para vivienda permanente, y que cumpla con indicadores de sostenibilidad.

Asimismo, se establece que las viviendas de nueva construcción deberán destinarse al menos diez años como residencia principal antes de poder comercializarse como alojamiento turístico.

El anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas se somete desde este miércoles a trámite conjunto de audiencia e información pública y puede consultarse en el Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias. Lo hará por un plazo de veinte días hábiles, hasta el próximo 2 de mayo.

Condiciones por planta

En el anteproyecto se definen algunas limitaciones destacadas: en primer lugar, el número máximo de plazas en una vivienda vacacional es de ocho personas, siguiendo un criterio de una persona por dormitorio individual y dos por dormitorio doble, excluyendo otras estancias de la vivienda para este cálculo.

Se permite el uso de hospedaje turístico en planta baja según las condiciones del planeamiento urbanístico, excluyendo las viviendas resultantes de la conversión de locales.

En la primera planta alta, se permite el uso de vivienda turística siempre que la superficie útil no residencial en el edificio no exceda los 250 metros cuadrados.

En las plantas altas, se permite una vivienda turística con acceso común si las plantas inferiores no están destinadas a uso residencial y la superficie útil no residencial total no supera los 250 metros cuadrados.

En las plantas altas con acceso independiente y bajo las destinadas a vivienda, se permite una vivienda turística por cada 10 viviendas habituales, con un límite de 500 metros cuadrados de superficie útil no residencial total en el edificio.