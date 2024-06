El 'Financial Times' lanza una alerta sobre la posible compra del Sabadell por el BBVA

La OPA lanzada por el BBVA sobre el Banco Sabadell traspasa fronteras. El prestigioso diario británico Financial Times ha dedicado un artículo para alertar por los posibles efectos de la operación, en caso de concretarse.

Según el diario británico, la situación "ha empujado a España a un territorio inexplorado", abriendo el debate de "hasta qué punto dos entidades pueden actuar como si se hubieran fusionado, sin dejar de permanecer legalmente separadas y compitiendo por los mismos clientes".

De acuerdo con el citado medio, Carlos Torres , presidente ejecutivo de BBVA ha argumentado desde el primer día que si los bancos se fusionan, "lograría un ahorro de costes anual de 850 millones de euros".

No obstante, recientemente apuntó que incluso si BBVA terminara siendo propietario de dos bancos españoles separados, "la operación seguiría siendo extremadamente atractiva", aunque matizando que la adquisición sin fusión es "mucho menos probable".

El Financial Times recoge las diferentes posturas de una operación que enfrenta no sólo a los responsables de ambos bancos, sino al Gobierno, que no ve con buenos ojos dicha OPA. Por ello, el diario plantea qué pasaría si BBVA no pudiera absorber al Sabadell.

En su artículo señalan que el BBVA no ha facilitado un desglose de dónde exactamente obtendría 850 millones de euros de ahorros de la fusión. Pese a esta incertidumbre, apuntan que "reducir la plantilla y cerrar sucursales ha sido tradicionalmente la forma de aumentar las ganancias después de las fusiones bancarias".