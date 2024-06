La CNMV admite a trámite la OPA hostil de BBVA sobre el Banco Sabadell

Europa Press via Getty Images

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha acordado en la mañana de este martes, admitir a trámite la solicitud de la OPA de carácter hostil que BBVA ha presentado sobre Banco Sabadell, según ha informado la entidad catalana a través de un comunicado.

La CNMV señala que el folleto y los demás documentos presentados por BBVA el 24 de mayo, y que fueron complementados con más información y modificaciones a 4 de junio, se "ajustan a lo dispuesto" en el artículo 17 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio.

Sin embargo, el supervisor señala que esta admisión a trámite de la solicitud "no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución relativa a la autorización de la oferta, o cualquiera de sus términos y condiciones", que deberá producirse conforme a los plazos y demás requisitos previstos en el artículo 21 de la Ley de OPAs.

La adquisición resultante de la oferta está sujeta a lo previsto en la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito y el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero que la desarrolla.

Además, recuerda que no autorizará la oferta hasta que no se le acredite la obtención de la no oposición del Banco Central Europeo (BCE) a la operación. Según informa el regulador, esta decisión se toma al considerar "que el folleto y los demás documentos presentados, tras la documentación complementaria y las modificaciones registradas el día 4/06/2024, se ajustan a lo dispuesto en dicho artículo".