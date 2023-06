Un español sorprende con los asientos de dos pisos en aviones

Los vuelos low-cost se encuentran en constante desarrollo para tratar de abaratar costes y así lograr un mayor beneficio económico sin renunciar a su principal virtud: el bajo precio de los billetes.

En ese sentido, una de las próximas innovaciones podría ser la implementación de los asientos de dos pisos en los aviones. Esa es la idea del fundador de la compañía Chaise Longue Economy Seat, el joven español Alejandro Núñez de Vicente.

Aunque la idea no convence a algunas personas por la posible incomodidad para los viajeros, el empresario argumenta, en declaraciones a CNN Español, que “la mayoría de las veces, cuando te enseñan algo nuevo, todo el mundo lo odia al principio, les asusta el cambio. Pero cuanto más lo enseñas y más lo desarrollas, y cuanto más lo ven, más se acostumbran”.

En ese sentido, Núñez de Vicente destaca que su proyecto cuenta con patrocinadores y acuerdos de colaboración. Además, mantiene conversaciones acerca de su innovación con “los principales actores del sector”.

En concreto, la idea de Chaise Longue Economy Seat consiste en situar a los pasajeros en dos niveles, uno superior y otro inferior, con escalones. No obstante, la intención no es transformar totalmente el aspecto tradicional de las aeronaves, sino que su diseño pueda usarse como complemento para ofrecer un mayor abanico de posibilidades tanto a las aerolíneas como a los viajeros.

El español reconoce que “muchas compañías aéreas y grandes empresas del sector intentan presionarnos para que pongamos más pasajeros en los aviones”, aunque subraya que “no es nuestra principal prioridad ni nuestro principal objetivo”.

La comodidad de los pasajeros, una de las grandes preguntas

En cuanto a los pasajeros, Alejandro Núñez de Vicente resalta que, pese a las opiniones negativas que ha generado su idea, los asientos en dos pisos podrían suponer un salto de calidad en términos de comodidad, ya que, al situarse debajo de otro pasajero, las piernas pueden estirarse por completo.

No obstante, un redactor de CNN Español que ha podido probar el proyecto de Chaise Longue Economy Seat afirma que “en cuanto al nivel inferior, a mí (alguien que no es aficionado a los espacios pequeños) me parece bastante claustrofóbico, pero esto será cuestión de opinión personal”.

Respecto a los viajeros de la planta superior, la gran ventaja del último prototipo del proyecto, presentando en la feria de interiores de avión de Hamburgo (Alemania) 2023, es que al no haber nadie justo detrás del pasajero, el asiento se puede reclinar bastante hacia atrás, ganando también en comodidad.