Esta es la cantidad que te puedes desgravar por libros de texto y extraescolares de idiomas en Baleares

Las Islas Baleares es una de las comunidades autónomas de España que permite a su contribuyente deducirse algunos de los gastos escolares.

No todas lo permiten, pero aquellas que sí exigen ciertos requisitos, algunos comunes y otros no, y unas limitaciones a la hora de aplicar la deducción. La vuelta a los colegios siempre supone un golpe en el presupuesto familiar, y para que el monedero no se vea tan reducido, debes cumplir los siguientes requisitos.

- Mínimo por descendiente: las comunidades exigen para deducir que el contribuyente tenga derecho a este mínimo por el hijo por el que paga los gastos escolares siempre que conviva con él y tenga menos de 25 años.

- Límite de ingresos: cada comunidad exigirá cierto límite en los ingresos anuales, dependiendo si la declaración de la renta es conjunta o individual.

- Tipo de gasto: los gastos escolares son diferentes, desde libros de texto hasta material escolar, uniformes, clases de idiomas, etc.

- Tipo de familia y de declaración: los. importes que se pueden deducir son diferentes en una comunidad u otra e incluso varía dependiendo si se pertenece a una familia numerosa o no o si presenta una declaración de la renta individual o conjunta.

¿Cuánto te puedes desgravar en gastos escolares en Baleares?

Antes de aplicar la deducción en los gastos escolares en Baleares es importante revisar los requisitos para deducir en la comunidad autónoma. En el borrador de la declaración que ofrece Hacienda a través de RentaWeb no incluye las deducciones autónomas a las que tiene derecho el contribuyente.

En las Islas Baleares los gastos que se pueden desgravar son el 15% de las actividades extraescolares de idiomas extranjeros, con un límite de 110 euros por hijo con el que se conviva y tenga menos de 25 años.

Además, también se puede desgravar hasta 220 euros en los libros de texto de los hijos que cursen segundo ciclo de infantil, primaria, secundaria, bachillerato y los ciclos de formación específica.

A diferencia de otras comunidades, en Baleares se pueden deducir hasta 1.760 euros por cada hijo que curse fuera del archipiélago balear estudios universitarios y algunas otras enseñanzas.