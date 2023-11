Estas son las pensiones no contributivas y así subirán hasta 2027

La pensión no contributiva la reciben las personas que han cotizado menos de 15 años. Al igual que las otras pensiones, esta se revaloriza todos los años. El objetivo es que los jubilados no pierdan poder adquisitivo.

La reforma de las pensiones, introducida por el Real Decreto 2/2023 de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, hará que las pensiones no contributivas suban en 2024 por encima de la revalorización media de las pensiones en su conjunto, según La Información.

Además, esta pensión seguirá creciendo de forma progresiva desde 2024 hasta 2027. En concreto, el Gobierno estima que se incrementarán hasta el 18%. Para 2024, el Gobierno calcula que la pensión no contributiva llegará a 521,42 euros al mes, lo que supone 7.300 euros al año en 14 pagas.

Para las otras pensiones la subida estaba en torno al 8% en 2023, para la pensión no contributiva se hizo una revalorización del 15% en este año, el doble que el resto de pensiones. Esto dejó la pensión no contributiva en 484,41 euros al mes y 6.784,54 euros al año, a percibir en 14 pagas.

La idea es que haya un aumento progresivo hasta el año 2027, con el fin de que se equipare al 75% del umbral de pobreza. El Ejecutivo ha adelantado cómo irá subiendo la pensión no contributiva los próximos cuatro años:

-2024. La cantidad será de 521,42 euros al mes o 7.3000 euros anuales.

-2025. La cantidad será de 542,85 euros al mes o 7.599,9 euros anuales.

-2026. La cantidad será de 564,28 euros al mes o 7.900 euros anuales.

-2027. La cantidad será de 592 euros al mes u 8.250 euros anuales.

Si este tipo de pensión sube más que la media, se debe a que tienen un carácter asistencial, ya que no dependen del tiempo cotizado. Las personas a las que se destinan suelen ser jubilados que no tienen recursos económicos. Uno de los requisitos para acceder a esta ayuda es que no se puede tener ingresos personales que superen los 6.784,54 euros.