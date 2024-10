Este es el sueldo que debes cobrar si tu empresa te hace trabajar el puente de noviembre

Este viernes 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, es muy esperado por muchas personas en España al ser festivo. En concreto, el día, tal y como precisa la Resolución de 23 de octubre de 2023 de la Dirección General de Trabajo publicada en el BOE, tiene la consideración de Fiesta Nacional no sustituible.

No obstante, ello no significa que no se tenga la obligación de trabajar. Hay diversos sectores en los que durante los días festivos se continúa manteniendo la actividad, por lo que es posible que una empresa haga trabajar a sus empleados.

Lo que sí implica el hecho de que el viernes 1 de noviembre sea festivo es que las empresas deben compensar de alguna manera a las personas que se vean obligadas a trabajar durante este día especial.

La compensación del trabajo en los días festivos se puede llevar a cabo a través de una remuneración extra o mediante el establecimiento de un período de descanso equivalente. La forma concreta de compensación en cada caso suele venir detallada en el convenio colectivo aplicable al trabajador.

En el supuesto de que la empresa opte por la compensación económica, el salario tiene que ser obligatoriamente superior a la de un día ordinario (excepto si el trabajador ha sido expresamente contratado para trabajar durante los fines de semana y festivos).

Con carácter general, las horas trabajadas durante los días festivos son pagadas con un incremento de un 75% respecto a una hora ordinaria. No obstante, es necesario consultar el convenio colectivo para confirmar la remuneración exacta.