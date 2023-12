La cinco monedas de 2€ que pueden hacerte ganar hasta 3.000€

En una hucha, en un simple tarro o directamente en el bolsillo. A pesar de que cada vez son más frecuentes los métodos de pago digitales, son varios los que conservan varias monedas en su haber o las recolectan para ahorrar de cara al viaje en verano.

Los coleccionistas y aficionados a la numismática ven normalmente en las pesetas pequeñas joyas muy cotizadas en este particular mercado. Pero no solo las pesetas, y es que las monedas de euros también te pueden hacer ganar una más que sustanciosa cantidad de tener un ejemplar particular.

Entre las mismas, una de las más reclamadas son las monedas de dos euros. Y es que son concretamente cinco las que las puedes ganar hasta 3.000 euros.

Moneda de 2 euros de San Marino de 2004

Una moneda de 2 euros de San Marino del 2004, de tenerla en tu poder, te pueden pagar hasta 150 euros. La particularidad de la misma es que viene ilustrado el rostro del historiador dedicado al área de la numismática, Bartolomeo Borghesi.

Moneda de 2 euros del Vaticano de 2005



Un ejemplar de esta moneda de la Ciudad del Vaticano, acuñada por el XX Día de la Juventud 2005, la puedes vender hasta por 360 euros. Su singularidad viene marcada por el dibujo del interior, en el que se puede ver claramente una ilustración de la Catedral de Colonia.

Moneda de 2 euros del Vaticano de 2006

Solo un año más hubo que esperar para que la Ciudad del Vaticano acaparara todas las miradas de los amantes de la numismática con una moneda de 2 euros de la que solo se sacaron 100.000 ejemplares. La poca producción de la misma y, por ende, la dificultad para encontrarla hace que se paguen hasta 2.000 euros por ella.

Moneda de 2 euros de Mónaco de 2007

Y seguimos con la lista de monedas de dos euros de países pequeños. Una moneda de dos de Mónaco de 2007 tiene un valor de 2.500 euros como mínimo. Los coleccionistas están a la caza de la misma, que se produjo con motivo de la celebración de la muerte de Grace Kelly, la actriz estadounidense cuyo retrato completa la cara de dicha moneda.

Moneda de 2 euros de Mónaco de 2015

Sin salir del Principado, un moneda de 2 euros de Mónaco de 2015 también hace las delicias de los coleccionistas ya que actualmente solo hay 10.000 ejemplares en el mundo. La razón de la baja producción se explica porque solo estuvo en circulación 8 años. Ahora, se paga hasta 1.000 euros por una.