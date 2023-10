La indemnización que te corresponde si compraste un coche entre 2006 y 2013

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha interpuesto tres demandas a 13 fabricantes de vehículos por pactar los precios entre febrero de 2006 y agosto de 2013.

La OCU con estas demandas quiere reclamar una indemnización para los cuatro millones de consumidores que pagaron un sobre precio por sus vehículos.

El pacto ilegal de los fabricantes fue descubierto gracias a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que destapó su existencia a mediados de septiembre de 2015.

La primera demanda de la OCU ha sido para Porsche, Seat, Volkswagen, Audi, Skoda, Hyundai y Chevrolet. La segunda se ha presentado contra Nissan, Mercedes-Benz, Lexus y Toyota; y la última ha sido presentado contra Honda y Volvo Cars.

Los perjudicados por las acciones de los fabricantes corresponde a las personas que compraron un vehículo de Seat entre febrero de 2006 y enero de 2013; de Porsche entre junio de 2010 y agosto de 2013; de Volkswagen, Audi o Skoda entre octubre de 2008 y junio de 2013; de Hyundai entre marzo de 2010 y agosto de 2013; de Chevrolet entre febrero de 2006 y agosto de 2013.

Otros clientes que sufrieron las decisiones del cártel fueron los clientes que adquirieron un modelo de la marca Nissan entre junio de 2008 y agosto de 2013; de Mercedes-Benz entre marzo de 2010 y febrero de 2011; de Lexus o Toyota entre febrero de 2006 y agosto de 2013; de Honda entre abril de 2009 y agosto de 2013; y de Volvo Cars entre marzo de 2010 y agosto de 2013.

La petición de la Organización de Consumidores y Usuarios, basándose en el análisis pericial, asciende al 10,61% del precio de compra en concepto de indemnización por el perjuicio ocasionado a los consumidores. La OCU ha estimado que el valor medio de la indemnización ronda los 3.500 euros por vehículo.

La organización se ha comprometido a no cobrar a los afectados en caso de no ganar las demandas. Por el contrario, si fuesen fructuosas, el pago que tendrán que hacer los usuarios será, desde el 17% más IVA para los socios de la OCU y del 25% más IVA para los que no lo son.

Estas primeras demandas son una "acción pionera en España", ha indicado la directora de Comunicación de la OCU, Ileana Izverniceanu. La organización "pidió ayuda a la Administración, pero no sabemos la razón por la que no la hemos tenido", ha lamentado.

Siguientes demandas

Las próximas demandas que presentará la OCU en los próximos meses serán contra otros 14 fabricantes. Esta vez, en la primera demanda se agruparán acciones contra Citroën, Peugeot, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Chrysler, Jeep y Dodge. La segunda será contra Ford, Mitsubishi y BMW; la tercera hacer frente contra Kia y Mazda; y habrá una cuarta y última contra Renault.

La organización comenzó sus acciones contra los fabricantes en 2020, pero las diligencias preliminares resultaron fallidas. A esta situación se sumó que algunas de las administraciones públicas a las que se les requirió por parte de la OCU se negaron a colaborar.