Los pasos para declararse en quiebra y evitar pagar las deudas

Una solución de urgencia en los casos más apremiantes. Las personas en grave situación económica pueden optar por declararse en quiebra para intentar capear el temporal y ahorrarse el pago de las deudas.

Y esto es algo que ocurre cada vez con mayor frecuencia.

Pero no es un proceso abierto a todo el mundo. Para poder optar a esta figura legal, la persona en cuestión debe cumplir varios requisitos. Entre ellos, no tener antecedentes por delitos económicos, no generar una situación semejante en los cinco años siguientes y que el concurso no sea declarado culpable.

Este concurso puede ser de tres tipos. El primer de ellos, conocido como 'sin masa', se asocia a cuando el individuo endeudado carece de patrimonio. Un segundo consistente en afrontar un proceso de liquidación. Y el tercero y último, concursos de liquidación con un plan de pagos.

Al respecto de este último se ha introducido recientemente un cambio que favorece conservar el inmueble, como detalla María Gracia Iribarren Ribas, abogada especialista en la materia al diario Noticias de Navarra. “La vivienda se presenta como uno de los bienes más valorados por los clientes. Por ese motivo, luchan al máximo para evitar perderla”, añade.