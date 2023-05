Marruecos espera su turno con las sandías

Fue uno de los grandes hitos que acompañaron a las informaciones sobre los precios disparados de los productos por la espiral inflacionista el pasado año, el elevado coste de las sandías que llegaban a los supermercados y fruterías españolas. Una amalgama de factores en los que pesaron la sequía que azotó a productores nacionales e internacionales o la inflación en ámbitos como el coste de transporte o la diferencia entre precio de compra al productor y el de la tienda.

Según ha publicado el digital FreshPlaza, Marruecos -es decir, la producción de sandías en el país magrebí- jugará un papel clave en esta campaña. Lo hace con el fantasma de cómo pesarán las restricciones a la producción impuestas por las autoridades marroquíes para combatir la sequía en zonas de profundo estrés hídrico.

"Sigo teniendo capacidad para exportar 1-2 camiones al día, al mismo ritmo que el año pasado" Mehdi Benchekroun, director general de DMB & Co

Así, Mehdi Benchekroun, director general de DMB & Co, ha explicado a dicho portal que "siempre hay incertidumbre respecto a los volúmenes, pero a mí me parece que no hay escasez por el momento", pero esta vez "no he visto ninguna diferencia en los mercados marroquíes respecto al año pasado, sabiendo que ahora solo está en el mercado la producción de Zagora". A su juicio, "los precios tampoco reflejan escasez" y en su caso, continúa "teniendo capacidad para exportar 1-2 camiones al día, al mismo ritmo que el año pasado".

La clave está en la temperatura

Con todo, Benchekroun destaca que el mercado de este producto vive cierta ralentización a nivel europeo, por las temperaturas que de momento no invitan a un consumo prolongado de la sandía. "La dificultad no está actualmente en la oferta, pero no hay grandes pedidos de los mercados europeos por el momento, ya que las temperaturas siguen siendo bajas, y el consumo de sandía está estrictamente ligado al verano, al buen tiempo y a las altas temperaturas".

"Los compradores no quieren refrigerar las existencias, lo cual es normal" Mehdi Benchekroun, director general de DMB & Co

En esa línea, pone el foco en que "los compradores no quieren refrigerar las existencias, lo cual es normal. Los volúmenes exportados son, por lo tanto, pequeños por el momento, o a un precio demasiado bajo que no anima a los exportadores". A la espera de las subidas de temperaturas a escala europea -cuestión impulsada por el último episodio de calor vivido en el continente-, detalla que "todo dependerá de la cosecha de otras zonas marroquíes, como Sus-Masa, Loukous y Gharb".

Así, "si la cosecha es de volúmenes limitados y la sandía de Zagora sigue dominando el mercado, lo que es poco probable, entonces podríamos hablar de una oferta insuficiente".