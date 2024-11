Multa de miles de euros a un trabajador por irse a la competencia

El Juzgado de lo Social nº13 de Valencia ha ordenado a un trabajador a devolver 11.412,77 euros a la que hasta ahora había sido su empresa después de haber incumplido la cláusula de no competencia acordada en su contrato. Fabriciano, nombre ficticio inventado por el blog Confilegal para explicar el caso, que trabajaba como coordinador de producción en una empresa del grupo Profiltek, empezó otro trabajo en una empresa de la competencia sin respetar los términos de exclusividad que había aceptado.

Fabriciano, con un salario bruto anual de 34.000 euros, recibía además 5.000 euros al año en concepto de exclusividad y un plus de 4.827 euros por la cláusula de no competencia post-contractual. Según esta cláusula, el trabajador no podía trabajar en el mismo sector a nivel mundial durante dos años tras finalizar su relación laboral con la empresa.

En febrero de 2022, decidió aceptar un puesto como jefe de producción en otra empresa del sector, incumpliendo el acuerdo firmado. Ante su negativa a dejar el nuevo trabajo, su anterior empresa llevó el caso a los tribunales y reclamó la devolución de los importes abonados por el pacto de no competencia. La sentencia, dictada por el magistrado Jesús Magraner Gil, dio la razón a la empresa al considerar que Fabriciano había aceptado las condiciones de forma voluntaria y recibido las compensaciones correspondientes.

El abogado laboralista Andrés Gil, encargado de difundir el fallo, recuerda la importancia de conocer bien las cláusulas que se firman en un contrato. "A menudo, los trabajadores no son conscientes de estas cláusulas hasta que se enfrentan a una situación como esta", explica Gil. Por ello, recomienda revisar a fondo cada cláusula antes de firmar un contrato.