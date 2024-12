Putin logra lo imposible con las cuentas de Rusia

El Banco Central de Rusia ha anunciado que mantendrá su tipo de interés de referencia en un nivel récord del 21%, desafiando las previsiones de los analistas que esperaban un nuevo aumento de 200 puntos básicos. Lo hace a pesar de la airada reacción de influyentes líderes empresariales y de la elevada inflación de los precios al consumo, alimentada por el gasto militar en la guerra del Kremlin contra Ucrania. Por eso, ha sorprendido a todos los mercados.

La gobernadora del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiullina, justificó la medida explicando que los préstamos a las empresas se habían endurecido más de lo esperado debido a la subida de tipos de octubre, que situó el índice de referencia en su actual nivel récord.

"Elvira Nabiullina, gobernadora del Banco Central de Rusia, confirmó la posición del banco de no utilizar criptomonedas para pagos nacionales, pero está abierta a su uso en el comercio internacional, con planes de realizar un pago internacional experimental utilizando criptomonedas para finales de año", indica Euronews.

El banco dejó abierta la posibilidad de una subida en su próxima reunión y dijo que se esperaba que la inflación cayera al 4% anual el año que viene desde el 9,5% actual. Las fábricas están produciendo todo lo que necesitan los militares, desde vehículos hasta ropa, mientras que la escasez de mano de obra hace subir los salarios. Las cuantiosas primas de alistamiento hacen que la gente gaste más rublos en sus cuentas bancarias, lo que hace subir los precios.

Además, la debilidad del rublo ruso ha provocado un aumento de los precios de los productos importados de China, que se ha convertido en el mayor socio comercial de Rusia desde que las sanciones occidentales interrumpieron las relaciones económicas con Europa y Estados Unidos.

Exportaciones de petróleo que alimentan el gasto militar

El gasto militar de Rusia se nutre en gran medida de las exportaciones de petróleo, que se han desplazado de Europa a nuevos clientes en India y China, menos dispuestos a respetar las sanciones con un tope de 57 euros por barril a las ventas de crudo ruso.

Los críticos dicen que los tipos altos frenan la actividad empresarial y la economía. Unos tipos de interés altos pueden frenar la inflación, pero también encarecen a las empresas la obtención del crédito que necesitan para operar e invertir.

Entre los críticos figuran Sergei Chemezov, director del conglomerado tecnológico y de defensa Rostec, controlado por el Estado, y el magnate del acero Alexei Mordashov.

La decisión pone al presidente Putin, en una situación difícil, ya que muchos de los que critican la medida proceden del propio Kremlin. También se hace cada vez más evidente un creciente desajuste y Putin reconoce las críticas afirmando que "algunos expertos creen que el Banco Central podría haber sido más eficaz y podría haber empezado a utilizar ciertos instrumentos antes".

Putin necesita mantener el crecimiento de la economía y garantizar la estabilidad social, afirma Alexander Kolyandr, investigador principal del Cenre for European Policy Analysis. "Y la inflación no es una buena receta para mantener estable la sociedad. Además, necesita hacer la guerra, y no hay recursos suficientes en el Estado para cumplir los tres objetivos: crecimiento, precios estables y gasto militar."

A Nabiullina "no le importan mucho las presiones de los empresarios", dice Kolyandr. "Es bastante independiente y sabe que tiene a Putin detrás de ella. Pero la ralentización general de la economía sin duda ha influido".

El analista se pregunta en la red X: "¿Qué le pasa al rublo? Se está debilitando. ¿Es el fin de la economía rusa, una crisis total y un colapso total? No, no lo es. ¿Por qué se está desplomando el rublo? ¿Cuáles son las opciones del Kremlin?"

En el último mes, el Banco Central ha recurrido a otras formas de endurecer el crédito para enfriar la inflación, como la imposición de normas crediticias y requisitos reguladores más estrictos a los bancos.

"Veremos el año que viene si ha tenido éxito o no. Pero por el momento dio a Nabiullina la oportunidad de mantener el tipo sin cambios, para complacer a los industriales, los políticos y el propio presidente Putin, y sentarse a esperar". "Creo que las posibilidades de que el tipo suba en la próxima reunión son bastante altas".

Sin embargo, a pesar de una tasa de inflación del 9,3%, Putin abrió el jueves pasado su conferencia de prensa anual afirmando que la economía va camino de crecer casi un 4% este año. Añadió que aunque la inflación es "una señal alarmante", los salarios han subido al mismo ritmo y que "en conjunto, esta situación es estable y segura", dijo Putin.

El Banco Central celebrará su próxima reunión de política monetaria el 14 de febrero de 2025.