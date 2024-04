Cuenta atrás para reclamar los gastos hipotecarios abusivos: el plazo termina el 14 de abril

A mediados de febrero se alargó el plazo máximo para reclamar la devolución de los gastos que abonaste para formalizar tu hipoteca (siempre y cuando la constituyeras antes de 2019). En noviembre de 2023 te informábamos que el día limite para pedir la devolución del dinero era el 23 de enero de 2024. No obstante, se decidió dar más meses de margen para presentar cualquier reclamación relacionada con estos gastos abusivos: el 14 de abril. ¿Aún no has reclamado? Te damos toda la información sobre el tema.

La situación de la formalización de las hipotecas hasta 2019

Hasta el año 2019, los bancos y cajas de ahorro solían exigir a los clientes que deseaban adquirir una hipoteca que costearan todos los gastos relacionados con la formalización de dicho contrato. Estos gastos representaban, en muchas ocasiones, aproximadamente el 10% del valor de la vivienda. Por lo tanto, una persona que solicitara un préstamo hipotecario de 150.000 euros se veía obligada a desembolsar 15.000 euros en concepto de gastos.

No obstante, la situación cambió cuando el Tribunal Supremo sentó jurisprudencia al considerar que estos gastos hipotecarios eran abusivos y nulos. Esto abrió la puerta para que los consumidores pudieran reclamar la devolución de los gastos que habían abonado en la formalización de sus hipotecas, incluyendo aquellos que habían pagado comisiones de apertura.

A raíz de esta sentencia, el Gobierno promulgó la Ley 5/2019, de 15 de marzo, que regula los préstamos de crédito inmobiliario, y cuyo texto íntegro se encuentra disponible en el Boletín Oficial del Estado. En esta ley se establecen claramente cuáles son los gastos que deben asumir las entidades bancarias y cuáles recaen en los consumidores.

¿Qué dice la nueva ley?

De acuerdo con esta normativa, la entidad financiera debe hacerse cargo de los gastos vinculados al Registro de la Propiedad, donde se inscribe la titularidad y las cargas de la propiedad, así como de los gastos relacionados con la gestoría, encargada de tramitar la documentación necesaria, y los costes de tasación, que evalúa la propiedad para determinar su valor de mercado. Además, la entidad financiera debe asumir la mitad de los gastos notariales, que son los honorarios del notario que certifica la operación.

En contraposición, el consumidor debe abonar la otra mitad de los gastos notariales, así como el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD), un tributo que se aplica en la formalización de documentos públicos como las escrituras de hipoteca.

¿Quién puede reclamar?

Es importante tener en cuenta que esta ley afecta a todas las personas que contrajeron hipotecas antes del año 2019, ya que la normativa entró en vigor el 16 de junio de ese mismo año. A partir de ese momento, se estableció quién debía responsabilizarse de cada uno de los gastos asociados a la formalización de la hipoteca.

Además, aquellos que tuvieron que pagar una comisión de apertura por su préstamo hipotecario también pueden reclamar la devolución de estos costes. Aunque en un principio, el Tribunal Supremo no consideró que esta comisión fuera abusiva, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció que, para ser válida, debe ser transparente. Por este motivo, los bancos ahora exigen a sus clientes que lean detenidamente las condiciones de sus préstamos hipotecarios y les otorgan un período de tiempo para comprender lo que están firmando y bajo qué condiciones.

Nueva fecha para la reclamación

Como ya te hemos comentado anteriormente, el plazo original para presentar reclamaciones relacionadas con las comisiones hipotecarias vencía el 23 de enero de 2024. Sin embargo, debido a la suspensión de los plazos procesales que tuvo lugar durante el estado de alarma en España por el COVID-19, este plazo se ha extendido. En consecuencia, la nueva fecha límite para presentar reclamaciones relacionadas con estos gastos abusivos es el 14 de abril de 2024.