Una empresa de Granada copia a Netflix al dar vacaciones ilimitadas sus todos sus trabajadores

La agencia de marketing localizada en Granada, Ómibu, ha puesto en marcha en su empresa un sistema que imita al puesto en marcha por Netflix hace un año en algunos de los países en los que opera y que, llama la atención, por ofrecer vacaciones remuneradas ilimitadas a todos sus trabajadores.

Esta iniciativa, que se basa en la confianza mutua entre la plantilla y la empresa, refleja la filosofía de la agencia de fomentar la autonomía y responsabilidad en sus empleados. Un cambio con el que se busca transformar la mentalidad laboral tradicional y conseguir que sus empleados trabajen con mentalidad de autónomos y cuiden la empresa como si fuera suya. "Se van cuando quieren y siempre están descansados", explican los responsables de recursos humanos de la agencia al Diario Sur.

En Ómibu, la plantilla no tiene limitaciones en cuanto al número de días de vacaciones que pueden coger a lo largo del año. Un sistema que les permite autogestionar su tiempo libre y que se traduce en una mayor responsabilidad individual respecto a sus tareas, ya que trabajan para cumplir con los objetivos planteados por la empresa y no defraudar la confianza que la empresa deposita en ellos.

Ana Saez, una de las trabajadores de la agencia Ómibu, destaca los beneficios de esta flexibilidad a la hora de tomarse días libres. Un sistema que percibe como una alternativa más efectiva que la de un mes de vacaciones impuesto. "Cojo vacaciones cuando las necesito, y esta libertad me hace más productiva. Confían en nosotros y esto fomenta nuestra responsabilidad. Nos vamos solo cuando nos hace falta y volvemos renovados", explica la empleada de la empresa granadina.

Son los jefes de equipo los que coordinan las solicitudes de los días libres, garantizando un equilibrio en la plantilla y evitar problemas de producción o conflictos relacionados con las vacaciones. Además, durante el verano y la Navidad, la agencia favorece el teletrabajo de sus empleados, lo que favorece la conciliación y reduce la necesidad de la plantilla de tomarse un descanso.

Para muchos empleados, esta política ha sido significativo respecto a la conciliación. "Esta medida de las vacaciones ilimitadas se agradece y te cambia por completo el chip. Realmente te coges lo que necesitas, ni más ni menos", explica Gracia Hernández, una de las empleadas, que antes de llegar a la agencia marketing trabajaba en hostelería.

Algo que también opina Julio Fabre, otro miembro del equipo de Ómibu: "Me cojo lo que necesito y saco el trabajo sin agobios. Es que no necesito más, cojo vacaciones para viajar o cuando tengo un plan, no para estar en mi casa. Tenemos flexibilidad y a mí, la verdad, es que me gusta venir".

Las empresas importantes con vacaciones ilimitadas son aquellas que ofrecen a sus trabajadores la posibilidad de tomarse el tiempo libre que necesiten, sin un límite mínimo establecido. La política de vacaciones ilimitadas es una práctica que se está extendiendo cada vez más en el mundo empresarial. Netflix, Microsoft o Spotify son algunas de las grandes compañías que fomentan la flexibilidad, la autonomía y el bienestar de los empleados.