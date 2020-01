Estuve 10 años sin practicar sexo y cuando volví a hacerlo tuve que ir a urgencias

Mi alma gemela no aparecía. No era el hombre de piel pálida y cerosa que entró en el restaurante, que no se parecía en nada a su foto de perfil y que me dio ganas de huir por la ventana del baño. Tampoco fue el hombre que conocí en un Matzo Ball, donde van los judíos solteros en Nochebuena para comportarse como adolescentes en un baile escolar; duramos seis meses hasta que se quejó de que mis tres hijos me importaban más que él. Pensé que tal vez sería ese tenista que me ponía el cordaje de las raquetas y me dijo que se estaba enamorando de mí, pero este desapareció sin dejar rastro.