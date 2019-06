Si no sabes qué hacer ahora que ha terminado Juego de Tronos, ¿por qué no visitas Dubrovnik, donde se rodaban los paisajes de Desembarco del Rey? Prueba el surf de remo, saborea el marisco local y merodea por su arquitectura renacentista. No te olvides de la intensa vida nocturna por la que es famosa esta ciudad croata. Si buscas algo de tranquilidad, visita la isla de Lokrum, con sus aguas cristalinas y sus jardines botánicos.

Lille