14 frases gloriosas que muestran el sentido del humor de Antonio Gasset

Antonio Gasset, en 'Días de cine'

Día de luto en el mundo del cine. El periodista, crítico cinematográfico y director de Días de cine, Antonio Gasset, ha fallecido este miércoles a los 75 años. La Academia de Cine ha sido la encargada de informar sobre muerte y las reacciones de compañeros de la profesión, del sector, además de espectadores, no han tardado en llegar.

El periodista era querido no solo por su conocimiento del cine, sino por su manera de transmitirlo y por su ironía. Ese sentido del humor es especialmente patente en sus gloriosas frases y, particularmente, cuando tocaba introducir la pausa para la publicidad o en las entradillas del programa.

Antonio Gasset era ingenioso, sarcástico y tenía un sello muy personal. El exdirector y expresentador de @DiasDeCine nos ha dejado hoy, pero momentos como estos seguirán vivos siempre en @ArchivoRTVE https://t.co/WPUulJJrpn pic.twitter.com/EGjRv8jchD — RTVE (@rtve) September 29, 2021

Estas son algunas de ellas, que dan buena cuenta del carácter de Gasset:

“Llega el momento de la publicidad, disfrutad del cine si podéis. Si no, también tenéis la música, la literatura o incluso la historia, a no ser que queráis ser presidente del Gobierno.”

“Llegó la pausa, alejaros del mando a distancia, cualquier tentación podría conduciros a algún infierno, incluidos espacios electorales.”

“Aprovechen la pausa para revisar su agenda de amigos, encontrarán que han malgastado su preciado tiempo y paciencia en conocer a un montón de ineptos, no se corten, cojan un boli y táchenlos.”

“Llegó la pausa. Tomaos con filosofía y paciencia las pasiones futbolísticas, sexuales y políticas. Las primeras, porque se trata de un juego; las segundas, porque suelen ser efímeras; y las terceras, las políticas, porque el oscuro objeto del deseo suele ser un mentecato.”

Nadie mejor que él para definir a la audiencia de Días de cine:

“Días de cine, un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis y politoxicómanos, e incluso algún aficionado al cine, está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad cinematográfica, tediosa casi siempre pero, hay que reconocerlo, brillante en alguna ocasión.”

1. Su programa se llamaba 'Días de cine'. ¿Cuál era la temática y a qué público iba dirigido? Lo explica Gasset, a su manera, personal, intransferible e inimitable. pic.twitter.com/8fQs9nQih5 — Gonzalo Altozano (@GonzaloAltozano) January 24, 2021

Él era más consciente que nadie sobre las dificultades de mantenerse en la parrilla si los datos eran malos e intentó por todos los medios mantener a sus espectadores:

“Cuando vuelvan de la publicidad me habré desnudado y me tiraré al mar —en Cannes—”. A la vuelta de la publicidad se explicó: “Era un patético intento por mantener la audiencia.....”

“Sé que aguantarán a estas altas horas de la noche el momento de publicidad ya que al regreso tenemos un especial del salón del cine erótico de Barcelona.”

Gasset no se cortaba a la hora de dar su opinión cinematográfica:

“Desde este lugar excepcional donde estamos viendo cine e incluso, oh, sorpresa, alguna película con cierto interés.”

“Veamos el reportaje de Mar adentro que ha realizado mi compañero y amigo Alberto Bermejo, el único de todo el equipo al que le ha gustado la película.”

“Se estrena estos días la película El último samurai, protagonizada por el exmarido de Nicole Kidman, único dato destacable de este actor llamado Tom Cruise.”

Tampoco se cortó a la hora de hablar sobre los Oscar:

“Esto ha sido todo, este fin de semana serán los Oscar, premios por los que no siento el más mínimo interés. Aunque son buenos para descubrir el índice de estupidez de algunos informadores en función del número de veces que utilizan la palabra “glamour”. Palabra que por cierto nunca he conocido bien su significado. Por supuesto, interpretaciones tan ridículas y lamentables como la de Charlize Theron y Renée Zellweger serán premiadas, no tengáis ninguna duda.”

Nadie se ha despedido tan bien de sus espectadores como él:

“Hasta el próximo programa. No sabemos ni qué día ni a qué hora nos pondrán, de modo que estén atentos.”

“Les deseo que pasen una buena semana, sea lo que sea lo que hayan decidido hacer, incluso si es de nazareno autoflagelante.”

“Sed buenos, y si por lo que fuera no podéis, seguid siendo malos, la diferencia es mínima.”