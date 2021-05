15-M: ciclo cerrado, crisis abierta

Marcos del Mazo via Getty Images

Marcos del Mazo via Getty Images Manifestación durante el quinto aniversario del 15-M en 2016.

El shock austericida de los recortes, la reforma del artículo 135 de la Constitución con agosturnidad o la marea negra de la corrupción ejercieron de detonadores de los consensos sociales sobre los que pivotaba, hasta ese momento, la legitimidad del régimen post-Transición, a la vez que fueron el caldo de cultivo fundamental para el estallido del acontecimiento 15M cuando nadie lo esperaba. Porque, como le gustaba decir a Daniel Bensaïd , las revueltas y las revoluciones suelen ser intempestivas: llegan cuando todavía no se les espera o cuando ya no se les espera.

Así mismo, la ocupación del espacio público de las ciudades, mediante la toma simbólica de las plazas, no solo nos remitía al surgimiento de un movimiento de protesta fundamentalmente espacial y urbano que reivindicaba la ciudad como espacio en disputa. También, al igual que la Comuna, al politizar las prácticas sociales y el uso que se da al espacio público, construyó un potente espacio social. Las plazas se convirtieron en lo que fueron los clubes de la Comuna, emergiendo una frenética actividad social y debate público.

Sin embargo, ante tanta potencia, quizás la gran derrota de la larga ola del 15M fue que aquella impugnación intuitiva del régimen al grito de “democracia real ya” no consiguió articularse en una impugnación estratégica que permitiera, en última instancia, abrir procesos constituyentes que diesen lugar a una institucionalidad nueva fruto de una ruptura democrática y no de un nuevo pacto entre élites.

Una convergencia de crisis que confirma definitivamente que hemos entrado en una nueva era de emergencia crónica y de incertidumbre ante la amenaza de un colapso ecosocial global. Todo esto, además, en un contexto de inestabilidad geopolítica creciente a escala internacional y de refuerzo de los nacionalismos de Estado dentro de una Unión Europea cada vez más desigual social y territorialmente.

Además, esta conjunción de crisis cuenta con dos agravantes añadidos en forma de obstáculos estructurales: la rigidez de la Constitución de 1978 y la actual correlación de fuerzas parlamentarias que limita las posibilidades de alcanzar una mayoría suficiente para emprender una reforma parcial de la misma. Así pues, más allá de los repetidos intentos de las élites por apuntalar el régimen del 78, este sigue y seguirá navegando en una crisis profunda que tiene en la Monarquía y en la incapacidad del PSOE para reinstaurar orgánicamente la pata izquierda del bipartidismo sus eslabones más débiles.

Pero frente a quienes contemplan aterrados, desde arriba, la crisis socio-política que vive el régimen nacido de la Transición como una época de decadencia, los y las de abajo deberíamos contemplar la escena, sin por ello negar todo su dramatismo, como un momento impostergable para la recreación democrática, la redefinición de las lógicas de la representación y para la subversión de todas las reglas del sistema social que nos han conducido a tamaño desastre. No hay tiempo que perder: la urgencia social y ecológica reclama necesarios saltos adelante, no contribuir a ejercicios de transformismo ni a mantener con respiración asistida a zombis políticos que nunca fueron invitados al torrente de indignación.

A 10 años del 15-M y 150 de la Comuna de París, brindemos parafraseando a Marx: “todo lo sólido se desvanece en el aire”. Porque muchas de las hoy aparentes certezas inamovibles sobre las que se construyó el sistema político y económico español están en realidad en el aire. El ciclo se cerró, pero la crisis sigue abierta mientras no se cierren todas sus brechas. Por eso la razón estratégica de las fuerzas antagonistas debería volcarse en imaginar un proceso de ruptura que desborde todos los límites institucionales y responda a las oportunidades que la crisis de régimen aún ofrece. Porque la política revolucionaria es al fin y al cabo eso: no contentarse con administrar lo existente sino buscar ensanchar el campo de lo posible para que lo que hoy no lo es ni lo parece, pueda empezar a serlo colectivamente.