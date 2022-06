19-J: las claves de las elecciones andaluzas

Europa Press News via Getty Images

El PP-A ha convocado las elecciones con el objetivo de hacer un Ayuso: ganar con una mayoría muy amplia cercana a la absoluta, que le permita gobernar en solitario y sólo depender de Vox desde el exterior. Las encuestas internas, según fuentes populares, les llegan a dar hasta cincuenta escaños en la Cámara. Juanma Moreno ha diseñado una campaña muy personalista, casi escondiendo las siglas del PP, para presentarse como un aspirante moderado, que ha calado bien en una sociedad tradicionalmente de centro-izquierda. Su obsesión es no dar miedo al votante progresista y arañar votos de los socialistas desencantados. Ha llegado a avisar de que si tiene que traspasar líneas rojas con la ultraderecha para pactar, estaría dispuesto a repetir las elecciones.

La ultraderecha lo tiene claro: quiere formar parte del próximo Gobierno de Andalucía. Ya no se volverá a repetir la fórmula de Madrid. Si el PP necesita sus votos, los de Santiago Abascal exigirán la vicepresidencia y asientos en el Consejo de Gobierno. La apuesta es muy fuerte y se ha mandado a Macarena Olona, una de sus grandes estrellas. La campaña arranca con la polémica de su empadronamiento en Salobreña (Granada), pero en las encuestas no se refleja ningún desgaste. El PP rechaza, por ahora la fórmula, pero puede verse abocado a hacer como en Castilla y León. De hecho, dentro del PP hay temor a un efecto Mañueco: menos votos de los esperados y la obligación de ir a una coalición con la extrema derecha. Esta opción no gusta ni a Moreno ni a Alberto Núñez Feijóo, pensando en el desgaste que puede suponer un año antes de las generales.