5 conductas tóxicas que tienen muchos padres con sus hijos

Las etiquetas dañan la relación entre los padres y los hijos. Al hacerlo, los padres empiezan a asociar todos los comportamientos de los hijos con las etiquetas que les han asignado en vez de profundizar en los motivos concretos por los que sus hijos se están desarrollando de ese modo.

Si los niños oyen que sus padres los califican de un determinado modo, quizás acepten que esa es su realidad y empiecen a actuar acorde a dicha etiqueta, aunque no les resulte natural.

Incluso etiquetas positivas como ”¡Qué inteligente eres!” pueden ser peligrosas, asegura Amy McCready, educadora de padres, fundadora de Positive Parenting Solutions y autora de If I Have to Tell You One More Time.

“Cuando a un niño le resaltas su inteligencia o sus buenas capacidades físicas, también le estás diciendo: ‘Solamente has conseguido superar ese objetivo por tus capacidades naturales, así que no tienes tanto mérito’. Es más, en el caso de que ese niño suspenda el siguiente examen, se sentirá aún más confuso y desanimado, porque empezará a poner en duda las capacidades a las que se aferraba. ‘Si soy tan inteligente, ¿por qué he fracasado?’”.