A Felipe González no le "suena bien" que la Ley de memoria afecte a los GAL de su Gobierno

El expresidente del Gobierno Felipe González ha trasladado este martes que no le “suena bien” el pacto del Gobierno con EH Bildu por el que la nueva Ley de Memoria reconocerá a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos hasta 1983.

Preguntado acerca de una valoración de este punto de la nueva Ley de Memoria Democrática, el exdirigente ha señalado que no ha visto el texto: “Cuando lo vea les diré, pero sonarme, no me suena bien”.