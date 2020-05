Abascal se erige en defensor de los derechos de los homosexuales: 12 ejemplos que le dejan como un fantasma

Un mero rastreo por hemerotecas permite sacar a la luz lo que el líder del partido de extrema derecha dijo en El Hormiguero sobre, por ejemplo, la adopción por parte de parejas del mismo sexo.

“Yo creo que es preferible que un niño tenga un padre y una madre. Ahora me dices, hay un niño que no lo adoptan, que no lo quiere nadie y lo van a adoprtar dos homosexuales. Yo lo aplaudo. Pero creo que es preferible, pudiendo elegir, que un niño esté conviviendo con un padre y con una madre”, aseguró Abascal.