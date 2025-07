Ismael Serrano se moja sobre todo lo que ha pasado con Mago de Oz tras sus insultos a Sánchez

El cantautor Ismael Serrano acostumbra a opinar en sus redes sociales de multitud de temas polémicos y controvertidos y, una vez más, lo ha vuelto a demostrar al mojarse sobre todo lo que ha pasado con Mago de Oz después de que su guitarrista, Víctor de Andrés, cargara contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Durante un concierto en Asturias, De Andrés arremetió contra el jefe del Ejecutivo: "Os voy a decir una cosa para que esto no se repita jamás en la historia, da igual si gobierna la izquierda o la derecha, dejad de robarnos la cocaína y las putas. Que está muy bien con su dinero, que hagan lo que quieran con su dinero y que si viene un feminista que les diga que no, pero la cocaína y las putas no nos las robéis con el dinero que os pagamos nosotros".

"Nosotros le echamos dos pelotas, no somos Melody. Sabéis que el otro día me retuiteó Gustavo Petro (el presidente de Colombia) porque hable bien de su país y les dije que no hacéis corrupción y me compartió... Sánchez me cago en tus muertos, retuitéame esta mierda, gilipollas", afirmó el músico sobre el escenario.

Tras hacerse viral este momento, el Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), gobernado por PSOE y BNG, decidió suprimir el concierto que tenía la banda programado para el 19 de agosto, enmarcado en las fiestas populares de la localidad.

También se ha hablado mucho en redes sociales del momento y Serrano, que ha reconocido estar "en las antípodas ideológicas", ha defendido el derecho a ser libre sobre el escenario.

El cantautor ha compartido un tuit de la escritora Nieves Abarca que mostraba una columna que se titulaba "Los conciertos de música no están para insultar al presidente del Gobierno". "Los conciertos de rock ahora están para lo que mande el poder establecido", ha escrito la usuaria.

"Defender el derecho a que Mago de Oz diga sobre el escenario lo que le apetezca es defender el derecho de uno a hacer lo mismo. Aunque estés en las antípodas ideológicas, aunque diga algo que te parezca deleznable", ha asegurado en una publicación el cantautor.

Además, ha insistido en varios tuits que la cancelación de un concierto no tiene nada que ver con recibir críticas: "Una cosa es el derecho legítimo a la critica que puede ejercer el público. Otra que te cancelen un concierto. A aquellos no les cancelaron ni nada. A estos les han suspendido un concierto".